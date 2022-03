Microsoft lanceert Azure Health Data Services voor gezondheidszorg

Microsoft kondigt Azure Health Data Services aan. Het nieuwe platform-as-a-service maakt het mogelijk om gevoelige medische data op te halen, beheren en verwerken. Microsoft ontwierp de dienst voor zorgaanbieders die momenteel geen data analyseren uit zorg over privacy en compliance.

Volgens een survey van de Society of Actuaries gebruikt 60 procent van leidinggevenden in de gezondheidszorg data voor voorspellende analyses. De meeste zorgaanbieders hebben echter geen vertrouwen in hun eigen data. Vertrouwen is noodzakelijk voor klinische beslissingen. Microsoft introduceert Azure Health Data Services om de kloof te overbruggen.

Azure Health Data Services

“Gezondheidsorganisaties produceren een gigantische hoeveelheid data. Die data is vaak ongestructureerd en ontoegankelijk”, stelt Heather Jordan Cartwright VP van Health & Life Sciences Cloud and Data bij Microsoft. “De meeste organisaties slaan 50 tot 90 procent van hun data in silo’s op. Compliance wordt gewaarborgd, maar vooruitgang in medische behandelingen is beperkt.”

“Dit verspilt niet alleen kostbare tijd aan gegevensverwerking, maar betekent ook dat de gegevens onbruikbaar zijn voor grootschalige analyses, AI en machine learning. Het goede nieuws is dat silo’s met cloudtechnologie opgelost kunnen worden. De manier waarop je gegevens naar de cloud brengt maakt het verschil.”

“Azure Health Data Services is speciaal gebouwd voor persoonlijke data in de gezondheidszorg — rekening houdend met de manier waarop gegevens uit verschillende bronnen samengebracht moeten worden, zodat de privacy van de patiënten intact blijft.”