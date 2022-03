Snowflake boekt flinke omzet, aandelenkoers hard onderuit

Snowflake heeft in zijn fiscale jaar 2022 een flinke omzet behaald. De beurs reageerde minder enthousiast, met in eerste instantie een daling van 30 procent. Tegelijkertijd is de overname van Streamlit bekendgemaakt.

Uit de jaarcijfers blijkt dat Snowflake een totale omzet van 1 miljard euro (1,14 miljard dollar) heeft geboekt. Dit is 106 procent meer dan in het hele fiscale jaar 2021.

Andere cijfers die Snowflake over de periode geeft, zijn het aantal klanten. Aan het einde van het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2022 stond dit aantal op bijna 6.000. Dit is 44 procent hoger dan aan het einde van het fiscale jaar 2021. Van deze klanten besteden 184 klanten meer dan 1 miljoen dollar bij Snowflake.

Aandeel Snowflake keldert

De goede cijfers van Snowflake werden echter niet gunstig door de beurs ontvangen. Na de bekendmaking van de jaarcijfers daalde de prijs van het aandeel in eerste instantie met 30 procent. Belangrijkste reden voor deze negatieve reactie is dat aandeelhouders teleurgesteld zijn over de groei van de datamanagementspecialist. Hoewel de cijfers over het hele fiscale jaar 2022 gunstig zijn, hadden zij meer verwacht. Ook zijn aandeelhouders teleurgesteld over de verwachtingen voor het komende fiscale jaar 2023. Snowflake verwacht een omzet van rond de 1,7 miljard euro, maar dit wordt ook nog te laag bevonden en zou van te weinig groei getuigen.

Overname van Streamlit

Naast de financiële cijfers maakte Snowflake bekend applicatiespecialist Streamlit te kopen. Met de overname krijgt Snowflake een open-source framework voor het ontwikkelen en delen van data-applicaties in handen. Data scientists kunnen daarmee zelf snel applicaties ontwikkelen en bouwen, zonder daarvoor front-end ontwikkelaars te moeten inschakelen.

Snowflake is van plan de technologie van Streamlit te integreren in zijn eigen oplossingen en toepassingen, zodat data scientists en andere dataspecialisten direct vanuit het Snowflake Data Cloud-platform applicaties kunnen bouwen en uitrollen. Gebruikers van Streamlit kunnen op hun beurt weer profiteren van de tooling die Snowflake biedt.