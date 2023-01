Visma heeft in 2022 een omzet in de boeken bijgeschreven van ruim 2 miljard euro. De omzetgroei was vooral het gevolg van veel overnames in het afgelopen jaar.

De softwareleverancier zag de totale omzet stijgen naar 2,06 miljard euro. Dit is 19 procent hoger dan in heel 2021. In het vierde en laatste kwartaal van 2022 kwam de omzet uit op een bedrag van 558 miljoen euro, een groei van 18 procent.

Vooral omzetgroei door overnames

De groei van de omzet was volgens Visma vooral te danken aan de vele overnames die het bedrijf uitvoerde. In totaal werden in de doelmarkten Europa en Latijns-Amerika 42 bedrijven overgenomen met een transactiewaarde van bijna 1 miljard euro.

In het vierde kwartaal van 2022 werden alleen al 12 bedrijven overgenomen. Dit waren onder meer de Scandinavische SaaS-aanbieders House of Control en Flex Applications, maar ook vier bedrijven uit de Benelux-regio. Deze laatste bedrijven waren P8 Software, Datapas, OutSmart en Beeple.

In het vierde kwartaal van 2022 werd ook de Duitse markt voor het eerst betreden. Zo werd aan het einde van het kwartaal de Duitse leverancier van boekhoudsoftware Buchhaltungsbutler overgenomen. Deze maand volgde de Duitse softwarespecialist H&H.

Ook in 2023 fusies en overnames

In 2023 wil de SaaS-aanbieder verder blijven doorgroeien. Hiervoor blijft het bedrijf selectieve fusies en overnames doen. “We handhaven onze aanzienlijke investeringen in productontwikkeling en marktexpansie om Visma te positioneren voor nieuwe groei”, geeft CEO Merete Hverven aan.