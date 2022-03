Databricks introduceert Lakehouse voor zorgsector

Databricks heeft onlangs zijn Lakehouse for Healthcare and Life Sciences-omgeving geïntroduceerd. Met de dataplatformomgeving kan de zorgsector beter data inzetten voor analyse en AI.

Databricks wil met de introductie van de lakehouse helpen bij de inzet van data in de bedrijfsvoering en voor innovatieve trajecten binnen de gezondheidszorg. Hiermee wil Databricks het probleem van data in meerdere systemen en silo’s binnen de zorg oplossen.

Hulp bij data-intensieve projecten

Lakehouse for Healthcare and Life Sciences moet instellingen in de zorgsector helpen met data-intensieve trajecten. Hiervoor gebruikt het platform onder meer combinaties van analytics accelerators en open source libraries als Glow voor genetisch onderzoek. Ook wordt binnen een ecosysteem van partners samengewerkt aan het snel opzetten van analyseprojecten. Uiteindelijk moeten de oplossingen vooral tijd besparen in onderzoek door data engineers en data scientists.

De oplossingen helpen bij het ontwikkelen van modellen voor het voorspellen van ziekterisco’s. Een tweede traject is digitale classificatie van pathologie. Bijvoorbeeld voor het analyseren van duizenden MRI-resultaten voor het geautomatiseerd ontdekken van uitzaaiingen.

Andere toepassingen zijn het ontwikkelen van ‘real-world evidence tools’ voor het verwerken van verschillende datatypes, Natural Language Processing in samenwerking met John Snow Labs voor het analyseren van ongestructureerde teksten voor oncologisch onderzoek, toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen en het anonimiseren van medische gegevens.

Daarnaast biedt het Databricks Lakehouse for Healthcare and Life Sciences interoperabiliteit met de oplossingen van Lovelytics voor de automatische verwerking van streaming FHIR-data, voor het op grote schaal automatiseren van patiënten analyse. Verder wordt met ZS samengewerkt aan biomedisch onderzoek voor het verbeteren van biomarkers voor precisiegeneeskunde met een zeer schaalbare oplossing.

