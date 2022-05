HP heeft zakelijke Chromebooks, thin clients en mobiele thin clients uitgebracht voor het hybride werken.

Als het aan HP ligt, is de hybride werken-trend onomkeerbaar. Daar zet HP nu serieus op in. Vooral met zakelijke devices die data en applicaties uit cloudomgevingen halen.

Nieuwe producten die HP voor het hybride werken introduceert zijn de zakelijke Chromebooks HP Elite c645 G2 Chromebook Enterprise en de HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise. De eerste zakelijke Chromebook draait op AMD Ryzen 5000 C-Series processors, heeft een 14-inch scherm en Wifi 6- en 4G LTE-connectiviteit. Deze HP Elite Chromebook is leverbaar vanaf juni.

De HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise draait op twaalfde generatie Intel Core-processors en het Intel vPro-platform. De Chromebook is vooral geschikt voor virtuele collaboration-activiteiten, met onder meer een 5Mp-camera voor betere visuele helderheid, op AI gebaseerde geluidsonderdrukking voor het wegfilteren van achtergrondgeluid, een optionele vingerafdrukreader voor betere beveiliging. Ook beschikt de laptop over een geïntegreerde smart cardreader. Dit is vooral een goede authenticatiemethode voor bedrijven die virtuele Citrix-omgevingen gebruiken. Deze Chromebook is vanaf medio mei beschikbaar.

Verschillende HP Chromebook Enterprise devices beschikken daarnaast vanaf nu over een éénjarige Parallels Desktop for Chrome OS-bundel. Hiermee kunnen bedrijven complete Windows-omgevingen op de Chromebooks draaien, ook als deze devices niet met het bedrijfsnetwerk zijn verbonden.

HP Elite t655 thin client

Naast de Chromebooks, komt HP ook met een nieuwe vaste thin client die medewerkers thuis kunnen plaatsen. De nu geïntroduceerde HP Elite t655 Thin Client is specifiek ontworpen voor op Windows of Linux gebaseerde cloudomgevingen. De thin client biedt daarvoor de benodigde virtualisering voor videosamenwerking.

De HP Elite t655 thin client draait op de nieuwste generatie AMD Ryzen Embedded R-Series met Radeon Graphics. Het device ondersteunt tot drie 4K-schermen, heeft diverse poorten voor randapparatuur en biedt geavanceerde security-opties via AMD Memory Guard en TPM 2.0. Het device is vanaf augustus verkrijgbaar.

Mobiele thin clients

Ook biedt de techgigant een aantal mobiele clients, laptops die eigenlijk een thin client zijn; de HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client en de HP Pro mt440 G4 Mobile Thin Client. De eerste mobiele client draait op een AMD Ryzen 5000 Series processor, beschikt over optionele 4G LTE, Wifi 6- en RJ45-connectiviteit, heeft NVMe SSD storage voor snellere laadtijden, security door een vinderafdruksensor, een smartcard reader voor authenticatie en HP Tamper Lock dat de client bij ongeoorloofd fysiek openen afsluit en eindgebruikers waarschuwt. Verder beschikt de mobiele client ook over het HP Sure Stort self-healing BIOS.

De HP Pro mt440 G4 Mobile Thin Client heeft wat eenvoudigere opties en draait op een Intel Celeron-processor. Voor connectiviteit beschikt dit device ober WLAN- en WWAN-connectiviteit en heeft ook NVME storage aan boord. Beide mobiele thin clients komen deze zomer op de markt.

