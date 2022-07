Synology lanceert de DS1522+. Het model is gericht op midden- en kleinbedrijven. De NAS presteert een stuk beter dan de DS1520+, een ouder en vergelijkbaar model.

Nieuwe NAS-modellen zijn zelden baanbrekend. Synology introduceert regelmatig moderne versies van oudere producten, waaronder de DS1522+. Het model heeft dezelfde prijsklasse (circa 700 euro) en doelgroep als de DS1520+ uit 2020. Beide modellen hebben vijf sleuven, maar de snelheid verschilt.

DS1522+

Een van de grootste verbeteringen is de processor. Synology koos voor een nieuwere CPU. De DS1522+ draait op een AMD Ryzen R1600 met een kloksnelheid van 2,6GHz. Dat werkt een stuk beter dan de Intel J4125 van de DS1520+.

Daarnaast bevat de NAS 8GB aan DDR4 ECC-geheugen, met twee extra ingangen voor een maximale capaciteit van 32GB. Een flinke stap vooruit, want een paar jaar terug werd DDR4 ECC-geheugen uitsluitend geleverd in modellen voor midden- en grootbedrijven.

Een ander voordeel is de 10GbE-ingang. De ingang maakt het mogelijk om een E10G22-T1-Mini aan te sluiten. Dit apparaatje voorziet de NAS van een 10GbE-verbinding, mits het netwerk de snelheid toestaat. Ook een 10GbE-ingang was jaren terug onvoorstelbaar in een NAS voor midden- en kleinbedrijven.

Tot slot ondersteunt de DS1522+ twee expansion bays. De afzonderlijke apparaten maken het mogelijk om het aantal sleuven naar vijftien stuks uit te breiden.

Western Digital en Seagate

Synology bracht in het afgelopen jaar meerdere NAS-modellen uit die geen Western Digital- of Seagate-schijven ondersteunen. De DS1522+ heeft een vergelijkbaar probleem. De meeste Western Digital-schijven worden op dit moment niet ondersteund.

Probeer je een van de schijven te gebruiken, dan geeft Synology via een alert aan dat de schijf op de lange termijn problemen kan veroorzaken. De NAS blijft meestal functioneel, maar je kan niet op service rekenen.

Het is op dit moment lastig om te controleren welke schijven wel en niet worden ondersteund. Synology heeft de DS1522+ nog niet aan de Products Compatibility List toegevoegd.

