Synology lanceert de DVA1622, een NAS voor videosurveillance. De meegeleverde software herkent gezichten en voorwerpen met AI. Dit maakt het mogelijk om alerts te ontvangen wanneer een persoon of voorwerp beweegt.

Synology ontwierp het model voor kleine bedrijven en consumenten. Dat is terug te zien in de prijs. De eerste resellers bieden de NAS voor ongeveer 660 euro aan. De opslagruimte is beperkt tot twee schijven, maar de focus ligt niet op storage. AI-surveillance staat centraal.

Het model draait op Surveillance Station 9.0, de videobewakingssoftware van Synology. De beelden van aangesloten camera’s worden in real-time geanalyseerd. De software herkent gezichten, objecten en beweging. Je kan zelf instellen wanneer de software een alert toestuurt, opname start of aan de alarmbel trekt. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat een object een ruimte verlaat of een onbekende persoon in beeld komt.

De technologie heet Deep Video Analytics (DVA). DVA wordt al jaren in Surveillance Station ondersteund. De beschikbaarheid was daarentegen beperkt. DVA is afhankelijk van een adequate GPU of CPU. Synology heeft meerdere modellen met geschikte GPU’s en CPU’s, maar de meeste prijzen zijn te hoog voor kleine bedrijven die een bewakingssysteem zoeken. Dat verandert met de komst van de DVA1622.

Synology DVA1622

Het model heeft een HDMI-ingang en twee USB 3.2 Gen 1-ingangen voor de aansluiting van surveillancecamera’s en displays. Het is ook mogelijk om video-opnamen met HTTPS naar de NAS te sturen. Vervolgens brengt de software maximaal 16 camerastreams in beeld. Twee van de streams zijn in real-time te analyseren.

Het model is vergelijkbaar met de DVA3221 uit 2019. Deze NAS heeft meer geheugen, vier gleuven en een sterkere GPU. Dat maakt het mogelijk om 12 streams tegelijkertijd te analyseren. Ook de prijs is hoger, terwijl de meeste kleinbedrijven maar een paar streams nodig hebben. Vandaar is de DVA1622 een welkome optie.

