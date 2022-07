De smartphonemarkt heeft een nieuwe speler. De Nothing Phone (1) is vanaf 21 juli verkrijgbaar. Het Android-toestel draait prima, maar voor prestaties kan je net zo goed bij een ander merk terecht. Het ontwerp is daarentegen uniek.

Nothing werd in 2020 opgericht door Carl Pei. Hij stond zeven jaar eerder aan de voet van OnePlus, een van de snelst groeiende smartphonefabrikanten ter wereld.

Nothing en OnePlus hebben twee verschillende strategieën. OnePlus focust op prijs-kwaliteitsverhoudingen. Nothing focust op duurzaamheid en design. De Phone (1), het eerste toestel van Nothing, is dan ook niet het goedkoopst. Het model is vanaf 21 juli verkrijgbaar vanaf 469 euro.

De telefoon draait op een Snapdragon 778+ chipset. De chipset is snel genoeg voor de meeste gebruikers, maar op zichzelf geen 469 euro waard. Andere fabrikanten verkopen de chipset in toestellen vanaf 300 euro. De grote vraag is waar je bij de Phone (1) voor betaalt. Het antwoord is tweeledig.

Design

Het eerste speerpunt is het ontwerp. De grootte en feeling zijn vergelijkbaar met een iPhone 13. Dat is geen slechte eigenschap, want iPhones liggen bijzonder prettig in de hand. Daarbovenop is de Phone (1) bijna 40 gram lichter dan de iPhone 13.

De achterkant springt direct in het oog. Het toestel heeft LED-verlichting. Nothing noemt het een ‘Glyph-interface’. De achterkant wordt verlicht wanneer je een notificatie ontvangt of oplaadt.

Elke gebeurtenis heeft een uniek lichtpatroon. Vandaar hoef je de telefoon niet om te draaien om op de hoogte te zijn van een volle batterij of inkomend gesprek. De patronen zijn naar keuze instelbaar.

‘Kaal’

Het tweede speerpunt is duurzaamheid. Dit heeft twee betekenissen. Allereerst wordt het toestel ‘kaal’ geleverd. Je ontvangt geen hoesje, adapter of uitgebreide doos, wat volgens Nothing op materiaal bespaart. Niet iedereen zal het kunnen waarderen, want aangezien het ontwerp onder andere uit glas bestaat, is een hoesje geen overbodige luxe.

Ten tweede werkt Nothing waar mogelijk met gerecycled materiaal. Het frame bestaat volledig uit gerecycled aluminium. Ongeveer de helft van alle plastic onderdelen zijn biologisch of gerecycled.

Uitvoeringen

De Phone (1) is vanaf 21 juli verkrijgbaar in wit en zwart. Het toestel heeft drie uitvoeringen: 8GB RAM/128GB storage (469 euro), 8GB/256GB (499 euro) en 12GB/256GB (549 euro). De smartphone is via providers, retailers en de website van Nothing beschikbaar.