Google lanceert ChromeOS Flex, een versie van ChromeOS voor Windows PCs en Macs.

ChromeOS is weggelegd voor Chromebooks. Het besturingssysteem heeft voordelen, maar om daar gebruik van te kunnen maken, moet je in een Chromebook investeren. Tenminste, dat was het geval.

ChromeOS Flex is sinds kort beschikbaar. Het besturingssysteem is grotendeels gelijk aan ChromeOS. Het grootste verschil is dat ook Windows PCs en Macs worden ondersteund.

Installeren

De installatie vindt plaats met een USB drive. Je hebt een USB drive van minimaal acht gigabyte nodig, maar daarbuiten is ChromeOS Flex gratis. Wil je meerdere apparaten in een zakelijke omgeving beheren, dan betaal je voor een Chrome Enterprise-licentie.

Google deelde een installatiehandleiding op de website. Je loopt de stappen door, steekt de USB drive in een apparaat en bent klaar. ChromeOS Flex vraagt je om op een Google-account in te loggen. Het besturingssysteem maakt hevig gebruik van de cloud, net zoals ChromeOS. Gebruikers zijn relatief veilig en apparaten verbruiken weinig stroom.

Het grootste speerpunt

Het nadeel is dat je tot webapps bent beperkt. Applicaties moeten in de cloud draaien om te functioneren. Werkt een medewerker uitsluitend met populaire software, dan is dit geen probleem. Heb je een zware applicatie nodig en is er geen webapp beschikbaar, dan is ChromeOS Flex waardeloos.

Het is overigens niet helemaal eerlijk om het besturingssysteem met Windows en macOS te vergelijken. ChromeOS Flex werd niet ontworpen om het tegen Apple en Microsoft op te nemen. Het grootste speerpunt is dat ChromeOS Flex op oude apparaten draait. Heb je een paar oude laptops die niet meer door Microsoft worden ondersteund, dan maakt ChromeOS Flex het mogelijk om de laptops alsnog veilig te gebruiken.

Op dit moment is het besturingssysteem voor meer dan 400 Windows-apparaten gecertificeerd. De lijst heeft heel wat oude modellen. Volgens Google werd ChromeOS Flex ontworpen om e-afval te verminderen.

