Google lanceert ChromeOS103. De update introduceert gezamenlijke functies voor Chromebooks en Android smartphones.

Google onthulde de functies op de Google I/O Developer Conference. ChromeOS 103 is inmiddels beschikbaar. De update verbetert de samenwerking van Chromebooks en Android smartphones.

Phone Hub

Allereerst maakt de Phone Hub het vanaf nu mogelijk om de foto’s van een Android-toestel direct op een Chromebook weer te geven. De Phone Hub is een bestaande Chromebook app voor het beheren van smartphones.

Voorheen moest je een webapplicatie gebruiken om foto’s tussen smartphones en Chromebooks te delen. Met ChromeOS 103 verschijnen de meest recente foto’s automatisch op de Chromebook, zelfs wanneer je niet verbonden bent met wifi. De functie gebruikt Bluetooth.

Nearby Share

Ten tweede maakt Nearby Share het vanaf nu mogelijk om een wifiverbinding te delen met meerdere devices. Je opent de netwerkinstellingen op een Android smartphone of Chromebook en klikt op delen, waarna een tweede smartphone of Chromebook automatisch met de wifi verbindt. Het overtikken van netwerkgegevens is verleden tijd.

Fast Pair

Ten derde zijn Chromebooks en Google Pixel Buds-oordoppen vanaf nu direct te koppelen. De Chromebook herkent de oordoppen vanaf het moment dat je de case opent. In de rechterbenedenhoek verschijnt een popup-venster. Geef je toestemming, dan wordt de audio van de Chromebook via de oordoppen afgespeeld.

Screencast

Tot slot maken Chromebooks het vanaf nu mogelijk om video’s op te nemen, bewerken en delen met een smartphone. De Screencast-app slaat video’s automatisch op in Google Drive. Je kan op het scherm tekenen of schrijven terwijl je opneemt. Een prima functie voor het maken van handleidingen, waaronder instructiefilmpjes en softwaredemo’s.

