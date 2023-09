Tijdens het Apple-event ‘Wonderlust’ wordt de nieuwste iPhone 15 onthuld. De iPhone beschikt over een USB-C-poort, zoals eerder werd gespeculeerd. Het camera-eiland van de Pro-modellen wordt verder stevig door elkaar geschud, waardoor er plaats werd gemaakt voor een telefotolens.

Apple presenteert tijdens het event op dinsdagavond 19 uur plaatselijke tijd de nieuwste iPhone. De Pro-modellen pakken steeds uit met de opvallendste nieuwigheden die Apple te bieden heeft. Daarom geven we eerst een overzicht weer van dit toestel dat verkrijgbaar is vanaf 999 dollar. De Max start aan een kostprijs van 1.199 dollar. Pre-orderen is mogelijk vanaf vrijdag, al is het dan nog maar wachten tot 22 september voordat het toestel ook bij Apple-verkopers beschikbaar zal zijn.

De iPhone bestaat volledig uit titanium om het toestel steviger en tegelijk draagbaarder te maken. Sterk, duurzaam en licht, met die kernwoorden omschrijft Apple de titanium-buitenkant van het toestel. Ceramic shield beschermt het scherm van de iPhone tegen water en stof. Volgens Apple is de beschermlaag sterker dan eender welke screenprotector-alternatief dat vandaag beschikbaar is. De schermgrootte start vanaf 6,1-inch. De Pro Max vergroot het scherm verder tot 6,7-inch.

Dat is niet de enige design-verandering die Apple aanbrengt. Het techbedrijf verandert ook de functionaliteiten van de knop aan de zijkant om het toestel op stille modus te zetten, naar een personaliseerbare ‘Action’-knop. Gebruikers kunnen de knop zelf een functie geven, zo kan de knop bijvoorbeeld dienen om de camera te openen.

A17-chip: GPU-redesign

Aan de binnenkant zit een nieuwe A17-chip die Apple opnieuw zelf ontwikkelde, een 3 nanometer-chip. Deze beschikt over 19 miljard transistoren. De belangrijkste doorbraak zijn volgens de techgigant de GPU-prestaties. De GPU is tot twintig keer sneller en zet de batterij efficiënter in dan de vorige generatie door middel van een nieuw 6-core design.

Verder beschikt A17 over een 6-core CPU met twee keer zo snelle performance-cores wat de chip de snelste maakt vergeleken met smartphones van concurrenten. Dat maakt het mogelijk om moeilijke bewerkingen extreem snel uit te voeren zoals het autocorrect van woorden en het verwijderen van een achtergrond op een foto. De CPU zou tot tien keer sneller zijn.

Telefotolens

Het Pro-model beschikt over drie camera’s aan de achterzijde van het toestel. De iPhone 15 Pro beschikt opnieuw over een 48 MP hoofdlens. Gebruikers kunnen foto’s nu nemen in HEIF en niet meer alleen in ProRAW. Om te kunnen werken in alle lichtomstandigheden, verhoogt Apple het vermogen van de camera om in donkere ruimtes te fotograferen. Foto’s in deze omstandigheden moeten dubbel zo scherp zijn, belooft Apple. De hoofdcamera laat het gebruikers toe om te spelen met drie populaire brandpuntafstanden: 24 mm, 28 mm en 35 mm.

Bron: Apple

Verder is er op de Pro plaats gemaakt voor een 3x telefotolens. De lens beschikt over een langere focal length en zorgt dat er meer licht door de lens wordt opgevangen en weerkaatst om scherpere foto’s te krijgen. De iPhone 15 Pro Max voegt daar nog een element aan toe: “De langste optische zoom ooit op iPhone.” 5 maal aan 120 mm wat de camera geschikt maakt voor fotografen die close-ups willen nemen of willen inzoomen zonder aan kwaliteit te verliezen.

Lightning maakt plaats

Opladen gebeurt vanaf het vijftiende model van de iPhone-serie via een USB-C-poort. De Lightning-poort die het toestel kenmerkt sinds 2012 wordt daarmee definitief afgeschreven. Dat Apple overstapt naar de USB-C-poort, ligt niet aan het bedrijf zelf. De EU eist namelijk dat elke telefoon gebruik gaat maken van USB-C om interoperabiliteit te garanderen. Met andere woorden: minder kabels die bij het grofvuil belanden omdat ze geen nut meer hebben. “USB-C is een algemene standaard geworden”, meldt het bedrijf tijdens het event. Het bedrijf wijst erop dat andere Apple-toestellen al jaren werken met USB-C en dat maakt het voor gebruikers overzichtelijker en eenvoudiger om alle toestellen op te kunnen laden met dezelfde kabel.

Ondanks eerdere geruchten dat Apple de USB 2.0-standaard uit de jaren 2000 zou integreren omdat deze dezelfde maximale transfersnelheid levert als de Lightning-kabels, introduceren de Pro-modellen met USB 3. Data-overdracht is mogelijk aan 10 GB per seconde, een enorme upgrade voor Apple gebruikers: “Tot 20x sneller dan voorheen.”

Concurrende smartphone-merken zijn al jaren met de USB-C-poort aan het experimenteren om oplaadstijd steeds korter te maken. Na twintig minuten zijn de meeste smartphones tegenwoordig voldoende geladen om een werkdag door te komen. Oplaadsnelheiden worden niet meegedeeld en Apple geeft alleen aan dat de batterijcapaciteit voldoende moet zijn om een dag mee door te komen.

iPhone 15 (Plus)

De iPhone 15 komt aan een prijs vanaf 799 dollar. Het Plus-model kost 100 dollar meer. Het toestel komt tegelijk met de Pro-modellen beschikbaar.

Aan de voorkant is de in het scherm gebouwde notch die Apple introduceerde in de iPhone Pro 14 aanwezig. Deze balk toont meldingen, navigeert tijdens het rijden, geeft oproepen weer en vat andere informatie overzichtelijk samen.

Het OLED-scherm heeft een maximale helderheid van 1.600 nits en buiten tot 2.000 nits, een dubbel zo sterke helderheid ten opzichte van de iPhone 14. De modellen zijn beschikbaar in twee groottes, 6,1-inch of 6,7-inch. Ceramic shield is opnieuw aanwezig om het scherm te beschermen.

Bron: Apple

Twee camera’s

Apple maakt het camera-eiland van de iPhone 15 volledig anders. Het beschikt over een 48 MP-hoofdlens dat samenwerkt met een computationele lichtsensor en de resolutie van foto’s omhoog haalt waardoor de foto tot twee keer zo scherp wordt. Daarnaast is een 2x telefotolens aanwezig.

Verder maakt Apple de camera geschikter voor het nemen van foto’s in donkere omstandigheden. Een andere nieuwe functie is het veranderen van de geblurde objecten nadat de foto genomen werd. Blurt de foto iets in de achtergrond uit door naar portretmodus te gaan, dan is het na het nemen van de foto nog mogelijk om net iets uit de geblurde achtergrond scherp te stellen.

A16-chip

In de binnenkant zit de A16-chip die Apple zelf ontwikkelde. Deze generatie chips werd geïntroduceerd in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het gaat om de combinatie van een 6-core CPU en 5-core GPU.

De iPhone 15 Plus heeft een grotere batterijcapaciteit waardoor het toestel volgens de fabrikant over voldoende batterij beschikt om een volledige dag mee door te komen. Details worden niet gedeeld.

De iPhone wordt aangeboden in verschillende zomerse pastelkleuren: roze, geel, blauw en groen. Zwart wordt eveneens een mogelijkheid, maar ook de gekende kleuren uit de vorige reeks modellen blijven beschikbaar.