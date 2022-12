De Google Pixel 6a is al meer dan een maand beschikbaar in Nederland, maar de positieve reviews druppelen nog altijd binnen. Op dit moment is de smartphone voor tussen de 300 euro en 350 euro verkrijgbaar. Daar krijg je een behoorlijk toestel voor terug.

“De beste telefoon van onder de 500 dollar”, schreef Tom’s Guide aan de hand van een review. “De hoogste camerakwaliteit voor zijn prijscategorie”, oordeelde The Verge. De meeste beoordelingen zijn positief. Het model heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

De processor, camera en batterij zijn net zo krachtig als de onderdelen van toestellen die honderden euro’s meer kosten. Voor de scherpste foto’s en video’s ben je beter af met een nieuwe iPhone, maar daarvoor betaal je de hoofdprijs. Met de Google Pixel 6a heb je een krachtige smartphone tegen lage kosten.

Google Pixel 6a

Het model is een variant op de normale Google Pixel 6. De normale versie kost al gauw 200 euro meer dan de Google Pixel 6a. In tegenstelling tot de normale versie ondersteunt de Google Pixel 6a geen draadloos opladen. De refresh rate is 60Hz in plaats van 120Hz. De achterkant bestaat uit kunststof in plaats van glas.

De processor- en camerakwaliteit zijn gelijk aan de normale versie. Google ontwierp de Pixel 6a door een aantal handige maar vervangbare eigenschappen van de Pixel 6 te schrappen. Dat houdt de prijs laag en de prestaties hoog. Bijna elke Google telefoon heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar de Google Pixel 6a blinkt uit.

Het scherm is 6,1 inch, een stuk kleiner dan de normale Google Pixel 6 (6,4 inch) en Google Pixel 6 Pro (6,7 inch). De resolutie bedraagt 1080p en de refresh rate 60Hz. Steeds meer high-end smartphones bieden een refresh rate van 120Hz. 60Hz kan als een downgrade voelen wanneer je gewend bent aan 120Hz. In elk ander geval is 60Hz meer dan genoeg.

Tensor-processor

Fabrikanten van Android smartphones werken regelmatig met Qualcomm-processors, maar de Pixel 6a gebruikt een Tensor-processor van Google. De processor ondersteunt interessante camerafuncties, waaronder de mogelijkheid om onscherpe gezichten te corrigeren. Daarnaast zorgt de processor dat berekeningen efficiënter worden uitgevoerd dan in eerdere modellen, waardoor de batterij langer meegaat en de smartphone sneller werkt.

Smartphones in deze prijscategorie hebben een veelvoorkomend probleem. De modellen zijn zelden krachtig genoeg om jarenlang mee te gaan. De vereisten van Android en smartphoneapps gaan mettertijd omhoog. Met de Google Pixel 6a hoef je je daar geen zorgen over te maken. De Tensor-processor en RAM-capaciteit blijven langdurig goed.

De RAM-capaciteit van de Pixel 6a (6GB) is lager dan de normale Pixel 6 (8GB). Voor de meeste taken is 6GB echter meer dan genoeg. Hetzelfde geldt voor de opslagcapaciteit (128GB). Foto’s en video’s zullen op een gegeven moment verplaatst moeten worden naar de cloud of een externe drive, maar dat geldt voor de meeste smartphones.

Google Pixel 7

De Google Pixel 6a is op dit moment het nieuwste toestel in de Pixel-serie. Google kondigde de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in oktober aan, maar de releasedata en prijzen zijn onbekend. Naar verwachting worden de smartphones uitgerust met nieuwere processoren, modernere camera’s en meer opslagcapaciteit.