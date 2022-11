De vraag naar grafische kaarten is in het derde kwartaal van 2022 flink afgenomen. Dit stellen onderzoekers van Jon Peddie Research (JPR) in een kwartaalonderzoek naar de mondiale verkoop van GPU’s en CPU’s met geïntegreerde grafische functionaliteit voor desktops en laptops.

Volgens de marktonderzoekers gaan producenten van grafische processors, zoals Intel, AMD en Nvidia, het lastig krijgen. In het derde kwartaal van dit jaar is de wereldwijde verkoop van grafische processors met 25,1 procent gedaald, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In totaal ging het om 75,5 miljoen stuks. Dit is volgens de marktonderzoekers de grootste daling sinds de recessie van 2009.

Vooral de verkoop van GPU’s voor laptops daalde flink. Deze ging in het derde kwartaal van 2022 met 30 procent onderuit. Het aantal verkochte GPU’s voor desktops daalde met 15,43 procent.

Reden tegenvallende kwartaalcijfers

De onderzoekers geven verschillende redenen voor de tegenvallende verkoop van GPU’s en andere grafische processors. Onder meer het afsluiten van crypto mining door de Chinese overheid, sancties van de Verenigde Staten, lagere pc- en laptopaankopen door consumenten door de economische omstandigheden, het uitblijven van nieuwe specifieke GPU’s of AIB’s voor gaming en inventaristekorten dragen bij aan de daling.

Marktaandelen

Wanneer naar de grootste drie fabrikanten voor grafische processors, Intel, Nvidia en AMD, wordt gekeken, valt op dat Intel op het gebied het afgelopen kwartaal de meeste grafische processors heeft verkocht. Van alle verkochte processors kwam 72 procent bij deze fabrikant vandaan, 16 procent van Nvidia en 12 procent van AMD. Het overkoepelende marktaandeel van Intel nam hierdoor met 10,3 procent toe, terwijl die van de overige twee producenten, AMD met -8,5 procent en Nvidia met -1,87 procent, daalden.

Wanneer voor grafische processors alleen naar het GPU-segment wordt gekeken, daalde de verkoop in het derde kwartaal van 2022 in het algemeen met 10,3 procent ten opzichte van het tweede kwarttaal van dit jaar. De verkoop van Intel nam ook hier met 4,7 procent toe, terwijl AMD 47,6 procent en Nvidia 19,7 procent minder verkochten.

De positieve ontwikkeling rondom Intel grafische kaarten zou als mogelijke reden hebben dat gebruikers meer interesse toonden in de Intel Arc GPU’s. Deze GPU’s kwamen vanwege de pandemie later op de markt dan eerder gepland.

Verwachtingen vierde kwartaal

Voor het vierde kwartaal verwacht de marktonderzoeker dat de markt voor grafische processors moeilijk blijft. Ook in dit kwartaal zullen de verkopen tegenvallen, maar de gemiddelde verkoopprijzen zullen hoger liggen. Dit moet de tegenvallende verkoop enigszins compenseren, zodat ‘iedereen blij blijft en goede feestdagen heeft’, zo stelt JPR in het kwartaalonderzoek.

