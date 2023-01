HP onthult twee nieuwe Dragonfly-modellen in aanloop naar de CES 2023 in Las Vegas.

Naar verwachting worden de Dragonfly Pro (Windows) en Dragonfly Pro Chromebook (ChromeOS) in de lente van 2023 beschikbaar. Processoren, storage en memory werden niet bekendgemaakt, maar de doelgroep staat vast. HP stelt dat de modellen zijn ontworpen voor freelancers met behoefte aan hoge prestaties voor zware workloads.

HP Dragonfly Pro

De volledige specificaties en adviesprijzen zijn op het moment van schrijven onbekend. HP laat weten dat de prijzen in de komende maanden bekend worden gemaakt. We verwachten high-end processoren, schijven en RAM modules, net zoals de vorige modellen in de Dragonfly-serie. HP benadrukt dat de speakers, microfoon en camera geschikt zijn voor heldere videoconferences.

Verder deelt de organisatie dat de modellen met een 24/7 supportservice worden geleverd. De service is een van de redenen waarom HP de modellen aanprijst voor freelancers. Het idee is dat zij niet hoeven te investeren in een derde partij voor apparaatondersteuning.

AMD

Details over de onderdelen zijn schaars, maar het lijkt erop dat de uitvoeringen van de HP Dragonfly Pro (Windows) op processoren van AMD zullen draaien. De organisatie stelt dat het model werd ontworpen op basis van een framework van AMD, met prestatieverbeteringen als gevolg.

Over de processoren van de HP Dragonfly Pro Chromebook is op het moment van schrijven niets bekendgemaakt. Wel bevestigt HP dat de voorcamera uit een 8-megapixel sensor bestaat. Het model heeft een display van 14 inch. Tot slot suggereert HP dat beide modellen een dag lang meegaan op een volle batterij.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

