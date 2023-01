Bullitt Satellite Connect wordt binnen het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. De dienst stelt smartphones in staat om berichten via satelliet te versturen. De technologie houdt gebruikers bereikbaar in gebieden met weinig of geen mobiele dekking.

Satellietcommunicatie voor smartphones is niet nieuw. Apple is een van de fabrikanten die de technologie ondersteunt. Modellen in de iPhone 14-serie maken het mogelijk om SOS-berichten te versturen via satelliet, maar de beschikbaarheid van de dienst is beperkt. Op het moment van schrijven ondersteunt Apple de technologie niet in Nederland.

Met Satellite Connect brengt Bullitt het concept naar gebruikers wereldwijd. De organisatie liet op de CES 2023 in Las Vegas weten dat de dienst binnen het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar wordt. Niet elke smartphone ondersteunt de technologie. De volgende Motorola Defy wordt de eerste smartphone met Bullitt Satellite Connect.

Bullitt Satellite Connect

“Met Bullitt Satellite Connect lossen we echt een communicatievraagstuk op”, vertelde Richard Wharton, mede-oprichter van Bullitt Group. “Elke dag zijn er honderden miljoenen gevallen van mensen die in de steek worden gelaten door hun smartphone. Blackspots zijn overal ter wereld in mindere of meerdere mate een probleem.”

De dienst draait via de Bullitt Satellite Messenger-applicatie op smartphones. “Met Bullitt Satellite Messenger kun je er volledig gerust op zijn dat wanneer je zicht op de lucht hebt, je een bericht kunt sturen. We bieden een oplossing die overal werkt”, voegde Wharton toe.

Bullitt laat weten dat gebruikers SOS-assistentie in het eerste jaar gratis kunnen gebruiken. “Daarna zijn er abonnementsdiensten mogelijk vanaf €4,99 per maand”, deelde een woordvoerder in een schriftelijke verklaring. De verschillen tussen de abonnementsdiensten werden niet bekendgemaakt.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

