Problemen met hard drives ontstaan vooral door veroudering van schijven. Dit concludeert cloud back-up en storagespecialist Backblaze in zijn jaarlijkse onderzoek naar zijn eigen niet-werkende hard drives.

De back-up en storagespecialist onderzoekt jaarlijks waardoor hard drives problemen ondervinden Dit op basis door elk kwartaal zijn eigen bestand van 231.309 hard drives voor dataopslag te analyseren.

In zijn rapport over 2022 constateert Blackblaze dat de meeste hard drives die het gebruikt zeer duurzaam zijn. De oudste hard drives die het bedrijf gebruikt, Seagate 6TB- en Toshiba 4TB-drives, zijn nu opgeteld bijna acht jaar in constant gebruik.

Toch nam het aantal problemen met niet-werkende hard drives tussen 2021 en 2022 met 10 procent toe. In totaal 1,37 procent van alle gebruikte hard drives vertoonde in 2022 problemen. Een jaar eerder lag dit percentage nog op 1,01 procent volgens de onderzoekers.

Bijna alle types hebben problemen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna alle capaciteitstypes hard drives, behalve de 16TB hard drives, een toename zagen van het aantal slecht functionerende drives. Hierbij vertoonden vooral hard drives met een lage capaciteit, tussen de 4TB tot 10TB, een hogere failure rate dan die met een hogere capaciteit van tussen de 12TB tot 16TB.

Slechts één type hard drive leverde helemaal geen problemen op, de 8TB Seagate. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat Backblaze slechts 79 exemplaren van deze hard drive in zijn bestand heeft en dat deze alleen worden gebruikt als vervanging van 8TB drives die kapot gaan.

Veroudering van drives

Als belangrijkste reden voor het groeiende aantal problemen met hard drives, signaleert de back-up- en storagespecialist dat de hard drives verouderen. Dit bleek onder meer uit de constatering dat Seagate-drives het hoogste foutenaantal hadden. De meeste van deze specifieke modellen zijn veel ouder dan de rest, aldus de onderzoekers. Wel zijn deze Seagate-drives goedkoper en is ook de foutmarge niet veel hoger dan die van andere merken. Dit maakt deze specifieke hard drives wel meer kosten-efficiënt.

Western Digital levert de beste drives

Wanneer verder naar de merken hard drives wordt gekeken, komt volgens het onderzoek Western Digital het beste uit de bus. Slechts 0,20 procent van de hard drives van dit merk vertoonde het afgelopen jaar fouten. Andere gebruikte hard drives zijn afkomstig van het al eerder genoemde Toshiba en HGST.

De onderzoekers verwachten dat de data over 2023 er wellicht heel anders gaan uitzien. Backblaze is van plan dit jaar zijn oudere hard drives te gaan vervangen door nieuwe 16TB drives.