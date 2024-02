Een Nederlands led-bedrijf wil werknemers op kantoor de voordelen bieden van zonlicht. Dit gebeurt op basis van bijna-infraroodlicht dat in laptopschermen of monitors kan worden geplaatst.

Tijdens Mobile World Congress toont Seaborough een manier om laptops te verbeteren met gezondheidsvoordelen. Het gaat om led-verlichting die kunstmatig zonlicht afgeeft.

Nederlandse ontwikkeling

Proeven rondom deze technologie toonden al aan dat proefpersonen zich gelukkiger voelen en meer energie hebben. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Groningen. Seaborough is zelf ook een Nederlands bedrijf dat gevestigd zit in Amsterdam.

In de laptop

Het bedrijf wil de oplossing, genaamd SunLED, verwerken in laptopschermen of monitors. Daarnaast is het bezig met het ontwikkelen van een product dat over het scherm kan worden geplaatst. Een foto van TechCrunch maakt duidelijk dat het product bevestigd wordt zoals een externe webcam bovenop het scherm. Het design is ovaal en heeft ook veel weg van een webcam. In het product zitten drie zichtbare led’s verwerkt.

De oplossingen werken op basis van bijna-infrarood, dat kunstmatig zonlicht genereert. Deze vorm van verlichting warmt (bijna) niet op en de SunLED is een one-size-fits-all-oplossing. Seaborough biedt verschillende manieren aan om het alternatieve licht in een kantoor te integreren.

