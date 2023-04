Met HP Wolf Connect wil HP het beheren en beveiligen van pc’s van hybride werknemers gemakkelijker maken, zelfs als een apparaat offline is of uit staat. IT-beheer zou zo een groot aantal potentiële beveiligingslekken kunnen dichten.



Volgens onderzoek van HP vormen cyberaanvallen een steeds grotere dreiging voor hybride werknemers. Daarnaast kan de diefstal van apparatuur voor zwaktes in cybersecurity zorgen. De zwakste schakels bij cybersecurity zijn namelijk de endpoints: laptops, printers en pc’s. Dat is op zich geen nieuws. Uit onderzoek van Fortinet blijkt dat thuisnetwerken het grootste beveiligingsprobleem voor hybride werknemers vormt.

Simkaart op moederbord

HP Wolf Connect is onderdeel van HP Wolf Protect & Trace en maakt gebruik van een mobiel netwerk om apparatuur op afstand te besturen. Dit houdt in dat HP een simkaart op het moederbord soldeert. “Voorheen waren oplossingen afhankelijk van pc’s die aan stonden of verbonden waren met het internet, maar HP Wolf Connect biedt nu een zeer veerkrachtige mobiele verbinding om verloren of gestolen apparaten te vinden, te vergrendelen en te wissen, zelfs als ze zijn losgekoppeld of uitgeschakeld,” aldus Dr. Ian Pratt, Head of Security for Personal Systems.

HP probeert met name de sectoren te bedienen waar apparaten persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of intellectueel eigendom kunnen bevatten. “Door Wolf Connect toe te voegen aan HP Wolf Protect and Trace, kunnen teams nauwkeurig rapporteren waar en wanneer apparaten verloren zijn gegaan en hoe lang het duurde om ze te vergrendelen of te wissen.”

HP Wolf Connect speelt in op de almaar grotere risico’s die bedrijven lopen om het slachtoffer te worden van een cyberaanval. De verwachting is dat we dit jaar weer een stevige toename gaan zien. Dat hoorden we recent nog van Arctic Wolf-CEO Nick Schneider. Het kan dus geen kwaad om ook beter naar de security van de endpoints te kijken.

