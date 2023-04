In de lente van 2020 was Microsoft er nog van overtuigd dat Surface-laptops niet veilig met Thunderbolt overweg konden. Met de introductie van de Surface Laptop 5 en de Surface Pro 9 (de Intel-modellen) is daar blijkbaar verandering in gekomen. Nu volgt ook een Surface Thunderbolt 4 Dock. Waarom nu wel Thunderbolt?

Apple maakt al sinds 2011 gebruik van Thunderbolt op zijn MacBooks. Microsoft heeft daarentegen de afgelopen jaren consequent de Thunderbolt-ondersteuning achterwege gelaten. Nu is het dan eindelijk zover en krijgen de USB-C poorten van Microsoft-producten ook gewoon Thunderbolt ondersteuning. Is dat vanwege EU-wetgeving dat alles via USB-C opgeladen moet worden of speelt er wat anders?

Flexibel en veilig

Op de eigen website spreekt Microsoft over meer flexibiliteit in de omgang met Surface-laptops dankzij de komst van Thunderbolt 4. Door de grote bandbreedte en hoge snelheid wordt Thunderbolt in de media wel eens de ‘one cable to rule them all’ genoemd. Door het wegvallen van de Surface Connect-poort betekent het ook dat een Surface Dock nu net zo goed zou moeten werken met laptops van andere merken. De stroomvoorziening vanuit de Surface Dock loopt nu via de USB-C-kabel, in plaats van de magnetische Surface Connect-aansluiting. Meer gebruiksvriendelijkheid dus en ondersteuning voor andere laptops.

Meer gebruiksvriendelijkheid is niet alleen voor de eindgebruiker een verbetering. Ook Microsoft kan op deze manier zijn dock breder in de markt zetten. Hij is immers geschikt voor alle laptops die oplaadbaar zijn via USB C. Thunderbolt 4 ondersteuning is niet expliciet nodig, maar helpt wel om hogere snelheden te halen. Het aanbod in laptops met Thunderbolt 4 wordt wel alleen maar groter. Daarnaast zorgt de overstap naar Thunderbolt 4 ook voor een groter aanbod aan externe schermen. Hoewel HDMI en DisplayPort met afstand de populairste verbindingen zijn tussen apparaat/dock en display, neemt het aanbod van monitors met Thunderbolt-aansluiting langzaamaan toe. Thunderbolt 4 maakt het mogelijk om ook 8K-schermen op 60Hz aan te sturen.

Microsoft was tot nu toe ook van mening dat Thunderbolt niet veilig genoeg was. Met de zogeheten ‘Thunderclap’-methode konden kwaadwillenden echter data stelen door zwaktes in de configuratie van Thunderbolt 3. De kritiek van een Nederlandse Microsoft-medewerker was destijds dat aanvallers het RAM-geheugen via Thunderbolt konden kopiëren. Thunderbolt krijgt immers Direct Memory Access op het apparaat waarop je het aansluit. Een apparaat met Thunderbolt 4 kan echter niet op deze manier aangevallen worden, omdat het stukje RAM waar het om vraagt geïsoleerd wordt van het merendeel van het systeemgeheugen. Dat is dan waarschijnlijk ook de reden dat de Surface Laptop 5 en de Surface Pro 9 (Intel-only) beschikken over Thunderbolt 4.

Nieuwe verwarring op komst?

Met de overstap van Microsoft naar Thunderbolt 4, kunnen we wel zeggen dat deze standaard inmiddels in de hele industrie wordt ondersteund. Daarmee zeggen we niet dat alle pc’s het hebben, dat is nog altijd aan de fabrikanten om te bepalen. Het zorgt er wel voor dat het wat lastig kan worden om te bepalen met welke Type-C-aansluiting we specifiek van doen hebben. Voor gebruikers kan het lastig zijn om Thunderbolt 3, 4 en een gewone Type-C van elkaar te onderscheiden. Oh ja, en er komt ook nog USB 4, dat via een Type-C-aansluiting aangeboden zal worden.

In theorie kan dit eenvoudig opgelost worden. Er zijn immers symbolen voor. Een bliksemschichtje geeft aan dat we met Thunderbolt te maken hebben. Of dat versie 3 of 4 is, kun je voor zover wij weten echter niet zien.

Wij twijfelen sterk aan het oplossende vermogen van de industrie om dit oude probleem met de USB-standaard op te lossen. Dat is tot nu toe in ieder geval nog niet gelukt. Denk maar aan USB 3, waarvan er meerdere varianten zijn. Van USB 3.2 is zelfs een Gen1- en een Gen2-versie. Standaardisering klinkt leuk, maar niet als het op deze manier moet.

Overigens willen we met bovenstaande klacht over de USB-standaard zeker niet zeggen dat de overstap van Microsoft naar Thunderbolt 4 een slechte is. Integendeel zelfs, standaardisering is in essentie een goed idee. Het moet alleen wel goed gebeuren. En daar geloven we dan weer minder in.