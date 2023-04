Privacyverbeteringen moeten Chromebooks aantrekkelijker maken voor zakelijke omgevingen.

Deze week onthulde Google een reeks nieuwe securityfuncties voor het besturingssysteem. Een van de nieuwe features helpt de privacy van gebruikers te waarborgen wanneer zij videogesprekken voeren, deelnemen aan een virtuele vergadering of conferentie of anderszins gebruikmaken van de camera en microfoon van een apparaat.

Tony Ureche, Head of Security, Identity, and Privacy for ChromeOS, beschreef de nieuwe privacyfuncties in een blogbericht. “Later dit jaar kunnen gebruikers hun camera- en microfooninstellingen voor het hele besturingssysteem vanaf één plek in Instellingen beheren”, legt hij uit. “Zo hoeven gebruikers maar met één klik hun camera of microfoon volledig uit te schakelen wanneer ze extra vertrouwen nodig hebben om op mute te blijven.”

Een software-oplossing

De nieuw geïntroduceerde privacycontroles zijn systeembreed, wat betekent dat ze de toegang van de rest van de computer tot de hardware kunnen afsluiten. Dit blokkeert alle andere toepassingen voor toegang tot de camera en de microfoon. De tool is dus een softwarematige vervanging van de fysieke kill switches voor camera en microfoon die op andere pc’s, laptops en andere apparaten te vinden zijn.

De nieuwe OS-gebaseerde privacy-instelling biedt ook een voordeel voor Chromebook-fabrikanten. In plaats van hardwareschakelaars toe te voegen die de stroom naar de camera onderbreken of fysieke covers die over de lens schuiven, kunnen ze gewoon de ingebouwde ChromeOS-oplossing gebruiken.

Deze nieuwe camera- en microfoonbediening maakt deel uit van een grotere inspanning van Google om ChromeOS en Chromebooks zelf robuuster te maken vanuit securityoogpunt. De stap is bedoeld om IT-beheerders van bedrijven te verleiden het ChromeOS-platform in de hele onderneming te omarmen als een manier om hun werk gemakkelijker en hun systemen veiliger te maken.

Zoals Ureche in zijn bericht zegt, bewijzen de nieuwe beveiligingsaanbiedingen van Google dat “ChromeOS blijft innoveren en de moderne werkplek veilig en vertrouwd maakt”.

