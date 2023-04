De nieuwe functies van ChromeOS zijn ontworpen om te voldoen aan de nieuwste Amerikaanse federale richtlijnen voor cybersecurity. Ze helpen bedrijven kritieke gegevens te beveiligen.

Het ChromeOS-platform wordt veel gebruikt in de onderwijssector, terwijl Google ook hard heeft gewerkt om ChromeOS te optimaliseren voor de ondersteuning van zakelijke softwaretoepassingen als Microsoft 365.

De nieuwste feature release is gericht op het verder versterken van het besturingssysteem in zakelijke omgevingen. Het nieuwe beveiligingspakket is aangekondigd door Tony Ureche, Head of Security, Identity, and Privacy for ChromeOS. In een blogbericht legde Ureche uit hoe een groep Amerikaanse en internationale overheidsinstanties, waaronder de CISA, NSA en FBI, een nieuwe reeks richtlijnen voor cyberbeveiliging hebben uitgebracht onder de titel “Secure by Design, Secure by Default”.

Het nieuwe ChromeOS is volgens Ureche ontworpen met de nieuwe richtlijnen in gedachten. “Bij ChromeOS is dit de hoeksteen van onze beveiligingsstrategie”, schrijft hij. “ChromeOS-apparaten zijn out of the box veilig”.

Ureche vervolgt: “Vandaag zijn we verheugd om een uitgebreide set ingebouwde functies aan te kondigen om bedrijven van elke omvang te helpen hun gegevens en gebruikers te beschermen.” Deze nieuwe functies bouwen voort op de nieuwe extensiecontroles die de Chrome-browser vorige week aankondigde, voegt hij toe, en zegt dat Google nu “de gegevensbescherming uitbreidt naar het besturingssysteem”.

Gegevenscontroles, inzichten en monitoring

Een van de belangrijkste nieuwe functies is gegevensbescherming via ChromeOS Data Controls. Deze zijn nu algemeen beschikbaar en stellen IT- en securityteams in staat belangrijke bedrijfs- en klantgegevens te beschermen, aldus Ureche.

Met de nieuwe controles kunnen beheerders regels opstellen om kopiëren en plakken, schermopname, schermdeling en printen te voorkomen. IT-beheerders kunnen ook regels instellen op basis van de bron en/of bestemming van de gegevens. Beheerders kunnen gegevens beschermen “op basis van wie er toegang toe moet hebben”.

Daarnaast komt er een “Security Insights and Monitoring” functie door de samenwerking van Google met cybersecurityspecialisten als CrowdStrike, Palo Alto Networks en Netskope via de Security Insights and Reporting connector en de Identity and Access connector van het bedrijf.

“Met deze vandaag aangekondigde mogelijkheden”, besluit Ureche, “blijft ChromeOS innoveren en de moderne werkplek veilig en vertrouwd maken”.

