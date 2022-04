Hybride werken is voor veel bedrijven met kenniswerkers het model waar ze de komende tijd op vertrouwen. De inrichting van hybride werken vereist echter een brede aanpak op hardware- en softwaregebied. Op iedere plek moet personeel optimaal kunnen werken. Lenovo investeert daarom vol in het ondersteunen van het hybride werkmodel. We spraken erover met Solution Technologist Wil Beerens. Hij heeft vanuit zijn gesprekken met organisaties over het inrichten van hybride werken veel zicht op de trends en de markt.

Beerens ziet in de Covid-19-pandemie een prikkel voor veel bedrijven om anders na te denken over de manier waarop gewerkt wordt. Zo’n twee jaar geleden moest een groot deel van Nederland van de ene op de andere dag vanuit huis werken. Er waren wel bepaalde organisaties die (deels) ingericht waren om dat goed in te vullen, maar dat was uitzondering op de regel. Inmiddels zijn veel bedrijven na een periode van twee jaar werken veel beter ingericht op het hybride werken.

Beerens ziet dat recent veel bedrijven een digitale transformatie hebben gemaakt. Door Covid is deze transformatie extra versneld (digitale acceleratie). “We voorzagen bij Lenovo al wel een hybride situatie, maar het is allemaal in een stroomversnelling gekomen. Veel klanten dachten dat thuiswerken tijdelijk was, al weten we nu dat het iets is dat blijft. Daarom zijn veel bedrijven nu op zoek naar de ideale balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. De hybride werksituatie betekent namelijk ook dat bedrijven willen dat medewerkers weer deels naar kantoor komen.”

Basisbehoefte

Om de hybride werkplek in te richten, hebben organisaties de afgelopen jaren forse investeringen gemaakt. De eerste bestemming van die investeringen was en blijft wat Beerens betreft het bieden van een goede, flexibele en mobiele werkplek. Het aanschaffen van bijvoorbeeld een goede laptop draagt hieraan bij. Een goede laptop kan namelijk bijdragen aan de productiviteit van de werknemer. Daarom heeft Lenovo een zo breed en divers mogelijk productportfolio opgebouwd, waarmee het kan voldoen aan de behoeften van verschillende bedrijfsgroottes en beroepen.

Opvallend aan de laptopkeuzes van de afgelopen jaren, is dat veel bedrijven devices met een 15 inch-scherm kozen. Dit is opvallend omdat menig laptopgebruiker vóór de pandemie voor een licht en dun model koos vanwege de draagbaarheid. “De afgelopen jaren, tijdens de pandemie, gaven klanten juist voorkeur aan een 15 inch-scherm. Dat kwam omdat niet alle bedrijven in de beginfase van de pandemie hun medewerkers konden voorzien van een goede thuiswerkplek, waar een grote monitor een belangrijk onderdeel van is. Veel thuiswerknemers vonden een zo groot mogelijk scherm namelijk wel prettig, omdat dit meer overzicht biedt op werkzaamheden. Ook dit komt ten goede aan de productiviteit van de eindgebruiker. 17 inch is niet meer gangbaar, maar 15 inch — en langzaam ook 16 inch — zijn nu dus heel populair. Niet alleen vanwege de omvang van het scherm, maar ook vanwege het numerieke toetsenbord”, aldus Beerens.

Laptop voor iedere situatie

Daarnaast ziet Beerens dat bepaalde laptops het om verschillende redenen goed doen bij specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld door verschillen in budget of behoeften. “Overkoepelend zien we steeds vaker dat bedrijven laptops aanschaffen die werknemers ook voor privédoeleinden mogen gebruiken. In het mkb-segment zagen we juist dat veel ondernemers consumentenlaptops kochten voor zakelijke doeleinden, terwijl die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Met name op het gebied van services en security zijn consumentenlaptops niet altijd geschikt. Voor mkb’ers hebben we daarom onze ThinkBooks ontwikkeld, die wel aansluiten op deze behoeften. De Yoga-modellen zijn op hun beurt weer in trek bij corporate- en sales professionals. Zij kunnen het touch-mechanisme en de mogelijkheid om de 2-in-1 Yoga’s om te klappen naar tabletmodus goed gebruiken. Voor zakelijke gebruikers hebben we ook een passende oplossing. De recent gelanceerde ThinkPad X13s maakt gebruik van een Snapdragon 8cx Gen 3-computerplatform, waardoor de batterij langer meegaat terwijl de audio- en videokwaliteit wordt verhoogd. De ThinkPad X13s is daarmee uitgerust om vanaf elke locatie met hoge snelheid en kwaliteit te kunnen videovergaderen.”

Audio en video maken sprong

De hele hybride-push heeft er ook toe geleid dat Lenovo meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van webcams en de audio in de laptop. Webcams worden tegenwoordig namelijk veel meer gebruikt. Lenovo gaat zeker in de laptops uit 2022 extra aandacht besteden aan het verhogen van de webcamkwaliteit om deelnemers tijdens het videovergaderen goed zichtbaar te maken. Wat de audio betreft staat er Dolby Voice-technologie op de planning voor aanstaande laptops. Dolby Voice gebruikt kunstmatige intelligentie om achtergrondgeluiden weg te filteren. Dat kan om toetsenbordaanslagen gaan, maar ook om huiselijk geluid zoals een huisgenoot die haren föhnt.

Wil je de video- en audiokwaliteit van je medewerkers naar een nog hoger niveau tillen, dan moet daar meer in worden geïnvesteerd. Volgens Beerens zijn organisaties tijdens de Covid-19-pandemie ook in gaan zien dat additionele investeringen soms nodig zijn. Daarom heeft Lenovo in dit segment extra apparatuur op de markt gebracht om de audio- en videokwaliteit tijdens het videobellen naar een nog hoger niveau te tillen. Met een headset kan de gebruiker zich afsluiten van de omgeving en de kwaliteit van de audio-invoer en -uitvoer verbeteren. Een losse webcam die bovenop monitoren geplaatst kan worden leidt weer tot hogere videokwaliteit. Beide onderdelen zullen voor werknemers met veel videocalls interessante opties zijn.

Onderweg werken

Voor veel bedrijven zullen laptops, headsets en webcams onderdelen zijn die ze de afgelopen twee jaar massaal aanschaften of op z’n minst overwogen hebben. Vaak was dit met het oog op het inrichten van de thuiswerkplek. Nu er steeds minder restricties zijn, gaan ook meer Nederlanders onderweg of op kantoor werken. Daarmee beginnen er nieuwe vragen te spelen bij bedrijven: hoe ondersteun je de werknemer die onderweg is en hoe moet de kantoorruimte ingericht worden?

Het antwoord op de eerste vraag hoopt Lenovo zoveel mogelijk af te dekken met de accessoirelijn ‘Lenovo Go’. “Een van onze producten in deze lijn is een muis die we om ergonomische redenen groter hebben gemaakt dan normaal. Hij ligt wat prettiger in de hand dan kleine muizen. Door de muis wat groter te maken ontstond er ook ruimte voor extra knoppen. Waar een normale muis vaak drie knoppen heeft, heeft deze er vijf. Deze knoppen kan je via de Go-software instellen om de muis bijvoorbeeld compatibel te maken met bepaalde functionaliteiten in Microsoft Teams. Zo zijn knopjes te configureren om te muten, het gesprek op te nemen of het gesprek te beëindigen”, legt Beerens uit.

Onder de Go-lijn valt ook een powerbank, waarmee Lenovo een veelvoorkomend hybride werk-probleem wil oplossen. Volgens het bedrijf lopen werknemers regelmatig tegen een laag batterijniveau en de afwezigheid van oplaadpunten aan. De powerbank beschikt zodoende over een 20.000 mAh-accu met meerdere aansluitingen om tot drie apparaten tegelijk op te kunnen laden.

Ook de kantoorlocatie anders inrichten

Als we nog even de vraag hoe kantoorruimtes ingericht moeten worden terughalen, dan zien we dat Lenovo daar ook steeds meer een visie voor ontwikkeld heeft. “Organisaties zijn nu meer bezig om de werkplek op kantoor anders in te richten. We gaan weliswaar niet terug naar een situatie waarbij iedereen op kantoor is, maar een aantal medewerkers wel. Zij komen om te ‘socializen’, maar vooral om samen aan belangrijke projecten te werken naar kantoor. Daar gaan collaboration- en huddle rooms een belangrijke rol in spelen. In zo’n ruimte kom je samen om samen te werken en vergaderen met collega’s”, stelt Beerens.

De huddle room is een concept dat al langer bestaat. Menig hardware-leverancier ziet voor deze plekken een belangrijke rol in de toekomst, zo ook Lenovo. In huddle rooms kunnen groepen van maximaal tien mensen samenkomen, en ook externe mensen betrekken via een videoverbinding. In deze huddle rooms hoopt Lenovo een significante rol te gaan spelen met het ThinkSmart-portfolio. De ThinkSmart Hub is bijvoorbeeld een all-in-one device met vier microfoons, vier speakers en een scherm dat gebruikers 360 graden kunnen draaien. Een bedrijf plaatst zo’n Hub in de ruimte en sluit die aan op een groot scherm met eventueel een camera. Dit maakt het mogelijk om met grotere groepen tegelijk te kunnen videobellen met andere partijen die zich niet op dezelfde locatie bevinden.

Lenovo heeft daarnaast ook passende oplossingen voor grotere vergaderruimtes binnen het ThinkSmart-portfolio. Voor bedrijven die in grotere ruimtes willen samenwerken biedt Lenovo namelijk de ThinkSmart Core.

Support en software leiden tot totaalaanpak

Naast het aanleveren van hardware, streeft het bedrijf er ook naar om totaalleverancier te zijn voor hybride werken. “We zijn al langere tijd veel meer dan een hardware-leverancier. Naast hardware bieden we een grote diversiteit aan services, zoals de Premier Support-service. Als onderdeel van deze service kunnen onze engineers op locatie komen. Ook kunnen werknemers met support bellen voor problemen met hun VPN-verbinding. Daarnaast kun je als klant een technische accountmanager toegewezen krijgen die helpt bij hardware- en softwareproblemen. Dat draagt bij aan het faciliteren van de hybride werkomgeving”, ziet Beerens.

Ook software vervult een prominentere rol in het invullen van de hybride werkbehoeftes. “We werken hiervoor veel samen met Microsoft. Zo is er Intune voor het beheren van apparaten en het makkelijk updaten van firmware. En Lenovo kan nieuwe apparaten toevoegen aan de Windows Autopilot-dienst, om ze klaar te maken voor gebruik”, besluit Beerens.

Het hybride werken is daarmee vanuit allerlei hoeken en perspectieven aan te pakken. Velen zien in dit werkmodel de toekomst. Lenovo wil organisaties dan ook graag helpen bij het vormgeven van het hybride werken. Met een aanbod aan laptops, webcams, accessoires,, support en software lijkt het daar een complete aanpak voor te bieden.