Nieuw aanbod is onderdeel van een nieuwe Renew Solutions-suite die de levensduur van apparaten verder moet verlengen.

Het verlengen van de levensduur van de apparaten die we dagelijks gebruiken krijgt steeds meer tractie. Of het nu de reclame van Vodafone is die mensen aanspoort om niet meteen een nieuwe smartphone te kopen als er iets mee gebeurt, of de ondersteuning van zeven jaar die Google bij de nieuwe Pixel 8 belooft. In de zakelijke markt is de lifecycle van de pc-vloot tot op heden vooral een contractueel ding. Dat wil zeggen, het ligt min of meer vast dat je een keer per x aantal jaar de vloot vernieuwt. De redenatie is dat de hardware tegen die tijd dermate verouderd is, dat het vanuit zakelijk perspectief loont om een nieuwe investering te doen.

HP komt vandaag met een nieuw initiatief om dit te veranderen. Het bedrijf komt met een refurbish-programma. Dit programma is onderdeel van een nieuwe suite van diensten die HP aan het optuigen is. Deze nieuwe suite gaat door het leven als Renew Solutions. Dat is op zijn beurt dan weer onderdeel van de vorig jaar opgerichte Workforce Solutions business unit.

Deze aankondiging doet het tijdens HP Imagine 2023. Tijdens dit evenement laat HP aan alle aanwezige journalisten en analisten zien waar het verspreid over het hele portfolio mee bezig is geweest en welke nieuwe producten, diensten en software-oplossingen er aankomen. Voor ons zijn de updates binnen de Workforce Solutions business unit vanzelfsprekend het meest interessant. Daar is dit nieuwe programma er dus een van.

HP pc refurbish-programma is niet nieuw

Met het commercieel aanbieden van het refurbish-programma, heeft HP in principe niet iets nieuws bedacht. Het draait dit programma intern namelijk al jaren. Via dit programma vinden zo’n 20.000 apparaten per jaar een nieuwe eigenaar onder de werknemers van het bedrijf. Hetzelfde gaat nu dus mogelijk zijn voor bedrijven die HP-pc’s gebruiken.

Deze stap is vanuit technisch oogpunt wellicht niet zo enorm spannend. Voor HP als onderneming is het echter wel een grote stap. Dit heeft namelijk een grote impact op hoe het zaken doet. HP was immers altijd een van de leveranciers die iedere x aantal jaar mee kon dingen naar een nieuw contract. Door organisaties nu langer dan die vooraf vastgestelde aantal jaar gebruik te laten maken, loopt het bedrijf dus nieuwe omzet mis. Daarnaast zal het ook moeten investeren in voldoende capaciteit om dit refurbishen uit te kunnen voeren.

Uiteraard zal er voor het refurbishen van de pc’s ook een vergoeding gerekend worden, maar die is nooit zo hoog als de verkoop van een nieuw product in het laatje brengt. Aan de andere kant heeft HP op deze manier ook minder kosten bij het ontwikkelen van nieuwe producten, dus daar zit voor het bedrijf juist weer de nodige winst. Hoe de exacte rekensom eruitziet, is lastig te bepalen voor ons. Onderaan de streep zal voor HP niet enorm ongunstig zijn. Duurzaamheid is op zich goed, maar dat moet niet ten koste gaan van je bedrijf. Dat is op zich logisch.

Hoe werkt het HP pc refurbish-programma?

Om in aanmerking te komen voor het programma, moeten organisaties in eerste instantie apparaten hebben die voorzien zijn van een certificaat dat ze gerefurbished kunnen worden. Dat doet vermoeden dat niet het hele portfolio van HP onder dit nieuwe initiatief gaat vallen. Dat is dus goed om vooraf te controleren als bedrijven mee willen doen met dit programma. Verder lijkt het op basis van wat we nu weten te gaan om het upgraden/updaten van het geheugen en van de opslag als grootste onderdelen. Er zal ongetwijfeld ook gekeken worden naar kleinere reparaties en dergelijke, maar een nieuwe CPU in een bestaande laptop schroeven is er dus niet bij. Dat is ook vrijwel onmogelijk op dit moment, dus dat is niet zo gek.

Het programma begint met laptops/notebooks. HP spreekt de intentie uit dat het op termijn ook gaat gelden voor printers en collaboration hardware. Het refurbish-programma start dit jaar in Frankrijk en zal in 2024 naar andere regio’s uitgebreid worden.

Uiteindelijk is deze stap van HP wat ons betreft een goed signaal richting de markt. Als een van de leiders op de pc-markt zal moet het bedrijf het goede voorbeeld geven. Het is daarnaast ook een feit dat veel laptops afgeschreven worden terwijl ze nog prima mee kunnen. Misschien niet binnen de afdeling van een organisatie waar ze eerst werden ingezet, maar wellicht wel op een andere afdeling. Verder zijn we vooral benieuwd of dit soort initiatieven ervoor gaan zorgen dat laptops (en andere apparaten) wezenlijk anders ontwikkeld zullen gaan worden. Met in het achterhoofd dat ze ooit nog een keer door een refurbish-programma heen moeten.

Lees ook: HP en Flex IT kiezen voor refurbished om “vertrouwen te vergroten”