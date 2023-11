Microsoft test een nieuwe energiebesparingsfunctionaliteit in zijn Canary Channel voor Insiders. De feature heeft als doel de batterijduur te verlengen van laptops, maar kan ook voor desktopgebruikers nuttig zijn.

Met de nu in het Canary Channel voor Windows Insiders geteste energiebesparingsfunctie moeten gebruikers de batterijduur kunnen verlengen door het energieverbruik omlaag te brengen en enkele systeemprestaties te verbeteren.

Gebruikers kunnen via de snelle Windows 11-instellingen in de system tray deze energiebesparingsfunctionaliteit voor de batterij van hun apparaat automatisch configureren vanaf een bepaald verbruiksmoment.

Ook is het mogelijk de functionaliteit in te stellen voor wanneer apparatuur met een stroombron is verbonden. Dit maakt de functionaliteit ook zeer geschikt voor desktopgebruikers die op hun eigen stroomkosten willen besparen.

Onderliggende processen stopgezet

Meer specifiek zorgt de nieuwe energiebesparingsfunctionaliteit ervoor dat op Windows 11-machines tijdelijk veel stroom verbruikende processen worden stopgezet. Denk hierbij onder meer aan de automatische kalender- en e-mailsynchronisatie, de live tile-updates en inactieve applicaties.

Andere energiebesparingstips

Microsoft geeft ook de tip om minder energie te verbruiken om de instellingen voor actieve displays te verkorten, de helderheid van schermen te verminderen en instellingen voor de achtergrondactiviteiten van applicaties aan te passen.

Andere tips die de techgigant geeft zijn een meer efficiënte ‘power mode’ te kiezen en de ‘airplane mode’ aan te zetten als gebruikers geen internet, Bluetooth of andere draadloze verbindingen nodig hebben.

