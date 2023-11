Tiny11 wordt up-to-date gebracht met de toevoeging van functionaliteiten uit de Windows 11 2023 Update (23H2). De opslagvriendelijke variant van Windows 11 wordt daarmee nog compacter en slimmer door de toevoeging van Copilot. Is Tiny11 iets voor jouw pc?

Het lichtgewicht Tiny11 groeit door naar versie Tiny11 2311. De update voor Tiny11 komt enkele weken na de doorvoering van de Windows 11 2023 Update (23H2). Het gaat in feite dan ook om een doorvoering van dezelfde nieuwe functionaliteiten, maar dan naar een ander besturingssysteem.

De grootste wijziging zal daarom de komst van Copilot zijn. Deze AI-assistent zit verweven in het volledige besturingssysteem, op voorwaarde dat gebruikers Edge installeerden. Verder vernieuwd het uiterlijk van Verkenner en de instellingen. Bovendien krijgt de snelheid van de zoekmachine een boost die de gebruiker niet zou mogen ontgaan. Daarnaast biedt de update nieuwe ondersteuningen, nu van .rar-mappen en passkeys. Het overzicht van de nieuwe mogelijkheden, geven we in onderstaande blog.

Lees ook: Windows 11 23H2 op komst: wat is er nieuw?

Compacte variant

De Windows 11-image verdient op zichzelf ook een woordje uitleg. Het besturingssysteem is een variant op de volwaardige versie van Windows 11, dat niet uitgebracht werd door Microsoft. Ontwikkelaar Ntdev zit acher de uitgave en volgt ook de updates voor het besturingssysteem op.

Tiny11 kwam in februari van dit jaar beschikbaar en volgde dus meer dan een jaar op de uitgave van het volwaardige besturingssysteem. Het hoofdkenmerk van de aangepaste versie is de compactheid. Bij uitgave in februari telde de benodigde opslagruimte al slechts 8GB, wat minder dan de helft is van Windows 11. Met de laatste update krimpt het OS nog eens met twintig procent.

Voor alle Windows 10-gebruikers

Microsoft legt voor de installatie van Windows 11 een lijst van stevige systeemvereisten op. Laptops die verscheept werden met het voorgeïnstalleerde Windows 10, vallen eigenlijk al snel uit de boot. De installatie van Tiny11 zal voor deze pc’s dan weer geen probleem vormen, door de sterke vermindering van de benodigde opslagcapaciteit en andere hardware-vereisten.

Aleen is de compacte variant geen officieel product van Microsoft. Dat geeft mogelijke consequenties op vlak van beveiliging. De laatste variant van Tiny11 neemt deze zorgen wel wat weg. Zo is het systeem voortaan ‘fully serviceable’, wat inhoudt dat de kleine, maandelijke updates van Microsoft voortaan onmiddellijk doorstromen naar Tiny11 en ook automatisch geïnstalleerd worden. Gebruikers kunnen daarom de updates, die vaak draaien om het oplossen van security-problemen, niet langer vergeten te downloaden.

Toch blijft de variant het werk van een ontwikkelaar die het officiële OS heeft omgebogen. Dat brengt risico met zich mee naar beveiligingsgevaren toe. Die kunnen er onopvallend zijn ingelopen tijdens het sleutelen aan Windows 11 of werden doelbewust meegelever door de ontwikkelaar. Zeker in een bedrijfscontext zal eerst goedkeuring nodig zijn voordat je de officiële Windows-installatie verwijdert.

Lees ook: Windows 11-adoptie valt tegen, maar dat is niet meer dan logisch