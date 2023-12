Dell heeft investeerders verteld dat AI-servers niet aan te slepen zijn. Het Amerikaanse bedrijf heeft een half miljard dollar aan deze apparatuur verkocht in het afgelopen kwartaal. De boosdoener: Nvidia, die bij lange na niet aan de vraag naar AI-hardware kan voldoen.

Dell-COO Jeff Clarke vertelde dat het bedrijf nog nooit eerder een zo sterk toenemende vraag zag als nu. De PowerEdge XE9680 is eind 2022 geïntroduceerd en is niet aan te slepen. In deze servers zit een vierde generatie Intel Xeon en is er plek voor acht Nvidia-GPU’s. Clarke liet weten dat het aantal achterstallige bestellingen van dit product dit kwartaal wereldwijd is verdubbeld.

Hoewel Dell er zelf alles aan heeft gedaan om deze AI-servers te kunnen produceren, ligt het probleem volgens Clarke bij Nvidia. Dat bedrijf heeft simpelweg niet de capaciteit via chipfabrikant TSMC om aan de vraag te voldoen. Het resultaat is een wachttijd van 39 weken. Voor wie geen kalender voorhanden heeft: wie nu een Dell AI-server bestelt, mag deze met een beetje geluk nog net in augustus 2024 verwelkomen.

Alternatieven komen er (hopelijk)

Om die reden zal Dell snakken naar alternatieven, die volgens de Dell-topman in 2024 zullen verschijnen. Maar: “Er is werk te verrichten voor die alternatieven: software-stacks moeten geregeld zijn.” Hoewel Clarke ze niet noemt, weten we dat Intel en AMD de vooraanstaande concurrentie zullen zijn voor Nvidia. Over de adoptie van die nieuwe AI-chips wil hij geen voorspellingen doen.

Tip: Nee, niemand wordt zomaar een ‘Nvidia-rivaal’

Op hun beurt hebben de inkopers van Dell te maken met een ander veld aan concurrenten: partijen als Microsoft, Google, AWS, OpenAI en Meta zullen eveneens watertandend naar het schaarse Nvidia-aanbod kijken.

Voorzichtige kopers leidt tot tegenvallende pc-markt

Ook bij Dell is de voorzichtigheid van pc-consumenten te zien. Een omzet van pc-verkoop van 12,3 miljard dollar was lager dan verwacht, iets dat Clarke verklaart uit anticipatie voor innovatieve opties in 2024. De “AI-pc” zou dan zijn opwachting moeten maken, met “Intel, AMD en Windows op ARM” als voorbeelden die men bij Dell in gedachte heeft. Hoe dan ook is de pc-markt “klaar voor een refresh,” denkt hij. Het moge duidelijk zijn dat Dell het liefst elk jaar als refresh-jaar zou zien, maar het bedrijf is niet de enige die deze voorspelling maakt. Bij HP verwacht men eveneens een opleving in de vraag naar AI-vaardige pc’s in 2024.

Lees ook: Nog veel onduidelijkheid rondom de AI-pc, maar iedereen is ermee bezig