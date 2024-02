Framework is een aanbieder van modulaire laptops. Dat betekent dat alle componenten van de laptop los te schroeven zijn en vervangen kunnen worden. Het bedrijf introduceert nu voor het eerst een budgetvriendelijk model dat minder dan 500 dollar kost. Om de laptop te laten werken, moet de gebruiker alleen zelf al over een hele reeks componenten beschikken.

Bij Framework bouw je je laptop zelf. Dat verloopt door zelf de componenten te kiezen waaruit deze laptop bestaat. Op deze manier heeft de gebruiker meer mogelijkheden om het toestel in een later stadium nog een upgrade te geven door bijvoorbeeld een sterkere CPU aan te schaffen. Alle onderdelen zijn eenvoudig uit elkaar te halen, aangezien de gebruiker ooit zelf de laptop in elkaar heeft gezet.

Budgetmodel met een maar

Het bedrijf had alleen geen aanbod van bugetvriendelijke laptops. Daar probeert het met Framework Laptop 13 verandering in te brengen. Het gaat hier wel om een vrij doorsnee configuratie, maar het kostenplaatje komt daardoor niet hoger dan 500 dollar uit.

De doorsnee configuratie omvat een Intel Core i7-processor van de elfde generatie met Iris Xe Graphics. Daar is niets mis mee voor een budgetlaptop en dus basistaken.

Alleen kan de gebruiker nog niet meteen aan de slag met deze basistaken. De Framework Laptop 13 beschikt niet over een adapter, RAM, opslag of een besturingssysteem. Voor 500 dollar verkoopt Framework dus helemaal geen complete laptop. Het bedrijf gaat ervan uit dat kopers al langer klant zijn bij Framework en al deze onderdelen dus nog uit vorige configuraties kunnen halen. Het is ook mogelijk deze componenten toe te voegen bij bestelling.

Ruimte voor ander OS

Kopers die zelf aan de slag gaan met het bouwen van de laptop, krijgen overigens nooit een besturingssysteem mee. Dat geeft de gebruikers de keuze om bijvoorbeeld Ubuntu of Linux Mint te draaien.

Het is ook altijd mogelijk de laptop aan te krijgen met de componenten al geïnstalleerd en met het Windows-besturingssysteem. Voor deze optie betaalt de koper een meerprijs voor. Gebruikers hebben dan wel het voordeel dat het toestel later nog steeds uit elkaar te schroeven is om onderdelen te vervangen of te upgraden.

Al bij al blijven modulaire laptops dus duur. Framework verkoopt sinds kort ook de Framework Laptop 16 die start aan een prijs van 1.579 dollar. Het is mogelijk een modulaire laptop van dit bedrijf te laten verschepen naar verschillende Europese landen, waaronder Nederland en België.

