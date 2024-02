De Energizer Hard Case P28K belooft bij normaal gebruik op een volledig geladen batterij een week lang mee te gaan.

Maker Avenir Telecom presenteert de telefoon deze week tijdens MWC. De enorme batterij betekent ook dat Avenir Telecom verschillende statistieken kan delen over hoelang de telefoon op een lading meegaat. Naast een volle week bij regulier gebruik kan de Hard Case P28K 122 uur (iets meer dan vijf dagen) aan spreektijd ondersteunen. Als de smartphone alleen in stand-by staat, komt een volle acculading zelfs uit op 2252 uur non-stop. Dat is ongeveer 94 dagen.

Avenir Telecom levert bij de smartphone een 36W-lader. Met deze oplader zou de batterij binnen anderhalf uur vol zijn.

Zware telefoon

De capaciteit van de batterij betekent ook dat Avenir Telecom een telefoon op de markt brengt met een ongebruikelijk gewicht en formaat. Het toestel weegt 570 gram en is 27,88 mm dik. Ter vergelijking: de nieuwe Samsung Galaxy S24 weegt 167 gram en is 7,6 mm dik. De Hard Case P28K is daarmee ruim drie keer zwaarder en dikker dan een reguliere toptelefoon.

Overigens is het niet denkbaar dat de Hard Case P28K op dezelfde manier dagelijks wordt gebruikt als een high-end smartphone. Avenir Telecom heeft namelijk een IP69-rating, waarmee de telefoon de hoogst mogelijke bescherming biedt tegen stof en water. Dat maakt de smartphone geschikt voor bijvoorbeeld bouwlocaties waar oplaadpunten schaars zijn.

De specificaties zijn verder minimaal. De telefoon beschikt over een MediaTek MT6789-processor, 8 GB werkgeheugen, 256 GB opslag, Android 14 en een 6,78-inch 1080p LCD-scherm.

De Hard Case P28K zal vanaf oktober verkrijgbaar zijn voor 250 euro.

Tip: Samsung Galaxy S24 Ultra review: veel meer dan alleen AI