Delftse QuantWare rolt in recordtempo quantum-infrastructuur uit in VS

Het Delftse QuantWare heeft samen met Elevate Quantum, Q-CTRL, Qblox en Maybell Quantum het eerste commercieel inzetbare Quantum Open Architecture-systeem van de VS gelanceerd. Het Quantum Platform for the Advancement of Commercialization (gelukkig af te korten tot Q-PAC) staat nu operationeel in Denver, Colorado. Het is in minder dan vijf maanden gebouwd.

Het Q-PAC-systeem draait in Elevate Quantum’s Commercialization Lab op de Quantum Commons-campus in Denver. De samenwerkende partijen stellen dat ze in minder dan vijf maanden tijd met een fractie van de kosten voor gesloten full-stack quantumsystemen. Daarbovenop is een dermate snelle uitrol in de VS niet eerder vertoond.

QuantWare zegt hierbij als Nederlands bedrijf uit Delft niet alleen quantumtechnologie verder brengt, maar ook helpt om te bepalen hoe quantum-infrastructuur uitgerold wordt. Dat laatste is naar verwachting een continu veranderend speelveld tot ergens in de jaren 2030, als we de roadmaps van verschillende quantumspelers mogen geloven voor wanneer quantum computing echt doorbreekt. Dergelijke voorspellingen zijn altijd zeer foutgevoelig, maar QuantWare kan wel al een rol van betekenis spelen om die beoogde quantum-doorbraak waar te maken.

QPU’s zijn veelbelovend

QuantWare was in 2021 opgericht als spin-off van de TU Delft en QuTech, levert de quantum processing unit (QPU) voor het platform. Het bedrijf haalde begin vorig jaar 20 miljoen euro op in een Series A-investeringsronde en kondigde kort daarna plannen aan voor een eigen chipfabriek in Delft. QuantWare geldt momenteel als ’s werelds grootste volume-leverancier van QPU’s.

Het systeem draait op QuantWare’s 17-qubit Contralto-A QPU. Qblox verzorgt de modulaire elektronica voor het besturen van het systeem, Maybell Quantum levert de cryogene koelinfrastructuur en Q-CTRL’s software regelt AI-gestuurde kalibratie via Boulder Opal. Samen vormen die onderdelen een open referentiearchitectuur waarbij gebruikers volledig zicht hebben op alle componenten. Dat is dus zonder de ‘black box’-beperkingen van andere quantumsystemen.

QUB-architectuur als fundament

Q-PAC is gebaseerd op het Quantum Utility Block (QUB), een open, modulair en gevalideerd raamwerk dat QuantWare, Q-CTRL en Qblox in november hadden aangekondigd. Q-PAC is de eerste volledige commerciële implementatie ervan. Elevate Quantum COO en CFO Jessi Olson omschrijft het systeem als “niet een onderzoeks-testbed”, maar een “volledig reproduceerbaar, commercial-grade quantumsysteem”.

Het platform is beschikbaar voor bedrijven, onderzoekers en overheidspartijen die willen experimenteren met quantum computing zonder zelf een volledige infrastructuur op te bouwen. Vanzelfsprekend is de belangrijkste stap voor quantum nog niet gekomen, namelijk het productiegereed maken van de technologie.

Roadmap naar 100 qubits en NVIDIA-integratie

Het huidige 17-qubit systeem heeft een duidelijk upgrade-pad. Dezelfde infrastructuur zal in 2027 100-qubit-klasse processors van QuantWare ondersteunen, waardoor gebruikers kunnen opschalen zonder de hardware te vervangen.

Via een samenwerking met Arrow Electronics werkt het consortium ook aan de integratie van een GPU-clusterserver via Nvidia NVQLink. Die koppeling moet ultra-lage latency leveren zonder FPGA-programmering. Dit maakt snellere kalibratie en efficiëntere hybride workloads mogelijk voor organisaties die Q-PAC inzetten binnen een HPC-omgeving.