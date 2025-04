In Delft opent een nieuwe quantum-hub

TNO heeft vandaag officieel een nieuwe hub in het House of Quantum in Delft geopend. Daarmee verdubbelt de testcapaciteit voor quantuminformatietechnologie.

Volgens onderzoeksinstituut TNO is er onder Nederlandse startups steeds meer behoefte aan faciliteiten voor het testen van quantumapparatuur. TNO kan hierbij ondersteunen met expertise in systeemengineering, apparaat- en materiaalontwikkeling, en qubit-afstemming en -karakterisering. De startups benutten deze expertise en faciliteiten om hun innovaties te versnellen. Delft is hierin de geschikte locatie omdat in en rondom de universiteit alle quantum-expertise gevestigd is.

“Toegang tot labinfrastructuur is essentieel voor de groei en het succes van startups, zoals ook aangegeven door de Tech Champions”, aldus Constantijn van Oranje van Techleap. “Door de testfaciliteiten voor quantum informatietechnologie uit te breiden, biedt TNO Nederlandse startups de cruciale middelen die ze nodig hebben om hun ontwikkeling te versnellen, waarmee een samenwerkingsomgeving voor toekomstige quantumoplossingen wordt gecreëerd.”

De nieuwe hub wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Nationaal Groeifonds-programma Quantum Delta NL.

Hardware

TNO ziet in de nieuwe faciliteit vooral een kans om quantumchips te testen. Die zijn uiteindelijk cruciaal voor betrouwbare en efficiënte quantumcomputersystemen. De prestaties van de chips hebben direct invloed op de mogelijkheden van de quantumsystemen.

De locatie biedt startups de mogelijkheid om hun ontwerpen te valideren. Uitgebreide, onafhankelijke tests evalueren de prestaties en compatibiliteit met andere elementen uit de computing stack. Dit gebeurt met het oog op een snellere commercialisering van de producten van startups.

