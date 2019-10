Kong neemt Insomnia over voor nieuwe API-testmogelijkheden

Kong, een bedrijf dat oplossingen levert om API’s te managen, heeft Insomnia overgenomen en met die technologie een nieuw product gelanceerd. Ook heeft het bedrijf zijn kernplatform van een update voorzien op basis van de technologie.

Kong heeft technisch gezien Floating Keyboard Software overgenomen, maar dat bedrijf doet zaken onder de naam Insomnia. Insomnia biedt een populair open source API-testplatform met dezelfde naam. Dat platform blijkt belangrijk, want Kong stelt dat de belangrijkste reden voor de acquisitie het uitbreiden van ontwerp- en testmogelijkheden is, schrijft Silicon Angle.

Die mogelijkheden worden nu uitgebreid met een nieuw product, dat Kong Studio heet. Kong Studio is een set aan tools gebaseerd op de technologie van Insomnia, om API’s voor de REST- en GraphQL-communicatieprotocollen te bouwen en te onderhouden. Die protocollen worden in web services-applicaties gebruikt.

Applicatie-ontwikkelaars kunnen met het nieuwe product spec files aanpassen, mock endpoints genereren met Mockbin en direct publiceren naar de Kong Gateway, Registry en Developer Portal. De open source-versie van Insomnia blijft ook ondersteund.

Service Control Platform

Het belangrijkste product van Kong is zijn Service Control Platform. Dat platform maakt end-to-end service lifecycle-management mogelijk, om klanten te ondersteunen bij het bouwen en beheren van applicaties en diensten.

Het Service Control Platform werkt door diensten en legacy-applicaties open te stellen als API’s. Die API’s kunnen met het platform opgeschaald en beveiligd worden als ontwikkelaars apps herbouwen op een microservices-gebaseerde architectuur. Veel processen worden geautomatiseerd met kunstmatige intelligentie en machine learning.

Dit platform heeft nu een update gekregen met de technologie van Insomnia. De Enterprise 2020-release krijgt protocol-ondersteuning voor REST, Kafka Streams, gRPC en GraphQL. Daarnaast zijn er nieuwe machine learning-mogelijkheden om afwijkingen te detecteren en is er een visuele service map via Kong Brain.

Kuma

Kong heeft tot slot een nieuwe tool genaamd Kuma open source gemaakt. Kuma is een universal control pane voor service meshes die gebaseerd zijn op Envoy. Een service mesh is een dedicated infrastructuren-laag die service-to-service-communicatie over een netwerk aanstuurt.

Ontwikkelaars moeten echter veel handmatig werk doen om deze service meshes op te zetten. Kuma pakt die beperkingen aan door naadloos management van iedere dienst op het netwerk mogelijk te maken. Het kan op ieder platform draaien, waaronder Kubernets, containers, virtual machines en bare metal.