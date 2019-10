OutSystems breidt Low Code-platform uit met nieuwe functies

OutSystems heeft zijn low code-platform verder uitgebreid met nieuwe functies, waarmee citizen development beter ondersteund en gemonitord moet worden. Ook worden hiermee de klantervaringen verbeterd en handmatige processen geautomatiseerd.

Een deel van de updates aan het platform zorgt ervoor dat ontwikkelaars zonder IT-achtergrond – zogeheten citizen developers – allerlei applicaties kunnen bouwen om bedrijfsprocessen te verbeteren.

Zo is er de Experience Builder, waarmee citizen developers én ervaren IT-ontwikkelaars op hoog niveau kunnen bouwen. De Workflow Builder, een framework en editor waarmee beide groepen workflows kunnen automatiseren, operationele kosten kunnen verlagen en efficiënter kunnen werken, ondersteunt dat.

Ook is er Automatic architecture governance and refactoring, waarmee ontwikkelaars intelligente suggesties voor apps krijgen, evenals inzicht in het nog af te ronden ontwikkelwerk in het app-portfolio. Dankzij AI-gedreven herstructurering van IT-architectuur worden potentiële problemen al vroeg voorkomen.

Customer Experience

Ook voor de customer experience (CX) zijn er nieuwe functies toegevoegd. Daarmee kunnen organisaties snel en eenvoudig omnichannel-ervaringen van hoge kwaliteit ontwikkelen. Apps kunnen bijvoorbeeld voorzien worden van gesprekservaringen via kant-en-klare bouwstenen voor de meest gebruikte chat- en spraakplatformen.

Met de nieuwe Experience Builder voor native-feel mobiele applicaties kunnen ontwikkelaars eenvoudige interfaces gebruiken waarmee teams sneller kwaliteit kunnen leveren. Het platform heeft bovendien ingebouwde reactieve webtechnologie, waarmee sneller en goedkoper ontwikkeld kan worden.

Dankzij de Progressive Web Application (PWA) ondersteuning worden hogere adoptie- en retentiegraden mogelijk, omdat apps niet via app stores gedownload hoeven te worden en direct via een webportaal gebruikt kunnen worden.

Dynamic Case Management

Tot slot zijn er nieuwe functies toegevoegd voor Dynamic Case Management. Organisaties worden met OutSystems for Case Management geholpen bij het verbeteren van de operationele efficiëntie en procesflexibiliteit.

Dat doet het bedrijf door tools aan te bieden voor het ontwerpen, bouwen, monitoren en verbeteren van case management applicaties. Gebruikers kunnen zo handmatige processen automatiseren, AI-gedreven beslissingen nemen en formulieren automatisch invullen.