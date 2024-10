Mentor van OutSystems zet een omschrijving om in een werkende app

OutSystems onthult Mentor, een tool die een applicatie van begin tot einde kan bouwen. De tool wordt aangedreven door een combinatie van low-code en GenAI.

Volgens OutSystems vormt Mentor de toekomst voor app-ontwikkeling. Het gaat om een toekomst waarbij het software development-proces wordt geautomatiseerd door low-code en GenAI. Wie de ontwikkelingen bij OutSystems in de gaten houdt, kan het concept achter Mentor reeds kennen. De tool is namelijk het afgewerkte product van Project Morpheus.

Apps binnen minuten

Mentor haalt de tijd die nodig is voor de ontwikkeling van een app terug naar enkele minuten. “Maar snelheid kan technische- en veiligheidsproblemen opleveren zonder correct beheer. Met OutSystems Mentor kunnen ontwikkelaars full-stack apps bouwen in minuten, zonder in te perken op kwaliteit, veiligheid of governance”, zegt OutSystems-CEO Paulo Rosado tijdens ONE Conference.

Wat het bedrijf anders aanpakt is dat de hulp al vroeger in het ontwikkelproces begint. Ideeën voor nieuwe apps worden door Mentor snel uitgewerkt tot ruwe versies, maar met front-end-functionaliteiten. De gebruiker moet hiervoor alleen de gewenste functionaliteiten van de app beschrijven aan Mentor.

IT-teams krijgen met Mentor nog meer mogelijkheden om app-ontwikkeling te vereenvoudigen. Als eerste is er de mogelijkheid om AI Agents in apps te integreren. Dit zijn autonoom werkende AI-tools die ontworpen zijn ter ondersteuning van een specifiek team zoals sales of marketeers. Verder helpt de tool bij het onderhouden van apps door AI-aangedreven code reviews.

‘AI-ontwikkeling is de toekomst’

Met Mentor schopt OutSystems zijn AI-strategie naar een hoger niveau. Het bedrijf integreert AI in het volledige ontwikkelproces omdat dit zou zorgen voor betere beveiliging, prestatie en agility. Er zijn daarnaast nog voordelen van Mentor ten opzichte van traditionele ontwikkeling met GenAI. Zo zou de code van betere kwaliteit zijn en houden IT-teams de controle door betere transparantie in de handelingen die werden uitgevoerd.

Mentor is momenteel beschikbaar via het ‘early access’-programma. Functionaliteiten van Mentor komen begin 2025 algemeen beschikbaar.

