Puppet Labs wil uitrol van cloud-applicaties vereenvoudigen

Puppet Labs, een grote aanbieder van automatiseringssoftware voor de infrastructuur, heeft een nieuw project gelanceerd als bètaversie. Het zogeheten Project Nebula moet de deployment van cloud-applicaties vereenvoudigen.

Om een werkende dienst te maken, moeten ontwikkelaars door een complex proces met meerdere stappen heen. Engineers moeten de applicatie bouwen, maar ook de infrastructuur waar de applicatie op moet draaien voorbereiden. Daarnaast moeten ondersteunende componenten als encryptiesleutels opgezet worden.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn diverse tools nodig die perfect gesynchroniseerd moeten blijven. Die taak kost normaal gesproken veel tijd en een hoop handmatig werk. Project Nebula moet IT juist automatiseren door een workflow-gebaseerde aanpak los te laten op het probleem, schrijft Silicon Angle.

Workflow bouwen

Met Project Nebula kunnen administrators gebruikmaken van een workflow-bouwer, waarin iedere stap van het uitrolproces voor een applicatie gedefinieerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgorde waarin software-componenten geladen moeten worden en hoe de onderliggende hardware geconfigureerd moeten worden.

De instructies kunnen aangeleverd worden in de vorm van YAML-bestanden. Als het project dan klaar is voor deployment, synchroniseert Project Nebula de instructies naar de verschillende tools die een software-team gebruikt voor applicatie-deployments om de uitrol te orchestreren.

Project Nebula ondersteunt hiervoor ruim twintig populaire deployment-tools voor applicaties, waaronder Terraform, CloudFormation, Helm en de kubectl engine die in Kubernetes ingebouwd is. Het product komt ook met een visual activity viewer, waarmee administrators centraal de uitrol van applicaties kunnen volgen.

Meer samenwerking

Project Nebula kan volgens Puppet Labs niet alleen de deployment-workflows gemakkelijker opzetten, maar ook voor meer samenwerkingen onder developers zorgen.

Software-teams in een bedrijf kunnen hun deployment-workflows namelijk op één plek opzetten en onderling delen, ook als ze verschillende tools gebruiken. Op die manier neemt Project Nebula het probleem weg dat ieder team alles van de grond af moet opbouwen voor zijn specifieke toolchain.

Volgens Puppet Labs is Project Nebula vooral handig voor bedrijven die software containers en serverless services gebruiken in hun projecten. Die technologieën maken delen van de deployment eenvoudiger, maar komen ook met meer bewegende onderdelen voor het proces. Daardoor is automatisering daar waardevoller.