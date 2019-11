Jira Enterprise-updates richten zich op verbeterde prestaties

Atlassian voorziet Jira Software en Jira Service Desk van een update, om de prestaties van de diensten te verbeteren. Het gaat respectievelijk om versie 8.5. en 4.5.

Jira Software 8.5 en Jira Service Desk 4.5 Enterprise zijn volgens Devclass qua features gelijk aan versie 8.4 en 4.4. Daar is een eenvoudige reden voor: het ontwikkelingsteam heeft de release-cyclus namelijk gebruikt voor extra testen, zodat de releases vanaf het begin af aan gecertificeerd konden zijn.

Toch zijn er wel wat verschillen te zien in de nieuwe versies. Beide versies krijgen bijvoorbeeld verbeteringen aan de prestaties, zo blijkt uit de release notes van Jira Software en Jira Service Desk. In Service Desk is het toevoegen van een reactie in het klantportaal bijvoorbeeld drie keer sneller en ook het aanmaken van een klantverzoek gaat sneller.

Nieuwe functies

Bovendien kregen eerdere reguliere versies van de Jira-diensten wel extra functies, die nu ook beschikbaar zijn geworden voor de Enterprise-varianten. Het gaat bijvoorbeeld voor ondersteuning voor content delivery networks en individual caching servers.

Daarnaast zijn er templates voor content delivery networks (CDN’s) van derde partijen. Ook is er vanaf nu een mogelijkheid om informatie niet alleen op projectniveau, maar ook op onderwerpniveau te archiveren.

Administrators krijgen tot slot de optie om de mobiele app Jira Server naar teams uit te rollen via een Mobile Device Management-oplossing. Deze oplossing kan bijvoorbeeld handig zijn als de app alleen beschikbaar mag worden gemaakt op apparaten die goedkeuring hebben van het bedrijf of alleen voor een specifieke groep gebruikers.

Enterprise-versies

De enterprise-veries van Jira zijn anders dan de reguliere varianten. Deze versies zijn onder meer bedoeld voor gebruikers die niet regelmatig kunnen overstappen op nieuwe versies. Daarom worden de enterprise-varianten robuuster gemaakt en krijgen deze versies twee jaar lang updates voor kritieke fouten.

De laatste versies met langdurige ondersteuning waren Jira Software 7.13 en Jira Service Desk 3.16 Enterprise, die in november 2018 verschenen. De ondersteuning daarvoor loopt volgend jaar af.