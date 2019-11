Red Hat kondigt Code Ready Workspaces 2 aan

Red Hat kondigt de release van Red Hat CodeReady Workspaces 2 aan, een cloud-native development workflow-oplossing voor ontwikkelaars. De nieuwe release van CodeReady Workspaces stelt ontwikkelaars in staat om applicaties en diensten te bouwen in een omgeving die lijkt op de productieomgeving. De oplossing draait op Red Hat OpenShift.

Organisaties kunnen Kubernetes gebruiken om hun applicaties en diensten te creëren en te implementeren. Volgens Red Hat voegt Kubernetes echter ook nieuwe uitdagingen toe aan een proces dat al complex is. Met CodeReady Workspaces kunnen developers efficiënter samenwerken door de configuratie van ontwikkelomgevingen te centraliseren en te werken in OpenShift-containers die repliceerbaar zijn.

CodeReady Workspaces 2 bouwt voort op de feedback van ontwikkelaars over de eerste release. De in-browser integrated development environment (IDE), one-click developer workspaces, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Active Directory (AD) en OpenAuth-ondersteuning zitten dan ook nog steeds in de nieuwe versie.

Nieuwe Kubernetes-tools en diensten

Er zijn ook enkele nieuwe tools en diensten toegevoegd. CodeReady Workspaces maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor ontwikkelteams om met Kubernetes te werken, door configuraties te hosten die de source code definiëren en environment runtimes en development tools bouwen. Met de in-browser IDE blijft de broncode centraal gehost. Dit verbetert security zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid. Bovendien zorgt een administratief dashboard voor gecentraliseerde beheertools en dashboards, voor beheerders die ontwikkelaarsteams ondersteunen. Op die manier kunnen de prestaties van CodeReady Workspaces gemonitord worden.

Brad Micklea, vice president van Developer Tools, Developer Programs en Advocacy bij Red Hat, zegt: “Omdat meer organisaties Kubernetes gebruiken, werkt Red Hat aan het gemakkelijker maken van development in cloud-native omgevingen en biedt het de functies die ontwikkelaars nodig hebben zonder dat dit diepgaande kennis van containers vereist. Red Hat CodeReady Workspaces 2 is zeer geschikt voor security-gevoelige omgevingen en organisaties die werken met consultants en offshore-ontwikkelingsteams”.

Het bedrijf laat weten dat CodeReady Workspaces is opgenomen in Red Hat OpenShift, en dat het de komende weken beschikbaar zal worden in de OpenShift OperatorHub.