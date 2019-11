GitLab brengt versie 12.5 uit

GitLab versie 12.5 is uitgebracht. Met de nieuwe versie komt er een uitbreiding van de multi-cloud strategie van het platform. Betalende klanten krijgen met de nieuwe versie bijvoorbeeld een Environments Dashboard, een algemeen overzicht van hun projecten en omgevingen. Ook komt er ondersteuning voor Elastic Kubernetes Service (EKS), het managed Kubernetes-platform van Amazon.

Het Environments Dashboard geeft gebruikers de mogelijkheid om tot zeven projecten en drie omgevingen weer te geven. Zo moeten gebruikers meer inzicht krijgen in mogelijke problemen of bottlenecks in hun software. Deze feature is alleen beschikbaar voor premium/silver- en ultimate/gold-klanten.

Ondersteuning voor Kubernetes-clusters

Vanaf GitLab 12.5 kunnen gebruikers met een AWS-account bij het opzetten van een Kubernetes-cluster, via de clusterpagina van GitLab, kiezen voor Elastic Kubernetes Service. Vervolgens kan dit worden geimplementeerd in de cloud van Amazon. Voor deze versie was GKE van Google het enige grote Kubernetes-aanbod in de cloud dat officieel ondersteund werd door GitLab.

Verdere integraties voor verschillende providers volgen waarschijnlijk nog. Dit om klanten te helpen bij het creëren van een multicloud-aanpak. Om het beheer van applicaties en resources makkelijker te maken, is het Crossplane-controlepaneel nu beschikbaar als een GitLab Managed App.

Overzichtelijker schrijven van software

Daarnaast zou GitLab Container Register nu beter moeten werken door een aantal aanpassingen in het Docker Registry. Ook heeft GitLab nu een integratie met Sourcegraph, voor het makkelijker navigeren in code tijdens het schrijven van software. Bovendien kunnen custom artifacts nu getoond worden in de merge request-widget.

De nieuwe versie geeft gebruikers verder de mogelijkheid om bepaalde milestones te koppelen aan een nieuwe software-release. Bepaalde issues en merge requests die bij een milestone horen worden daarmee weergegeven op de release-pagina, zodat gebruikers weten wat er veranderd is sinds de vorige versie. Gold/ultimate-klanten kunnen daarbij nog Grafana-metrics direct in issues renderen, zodat er geen screenshots gedeeld hoeven te worden.