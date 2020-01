Grote update Python extensie voor Visual Studio Code

Microsoft heeft een groot aantal verbeteringen en bug fixes doorgevoerd in een populaire extensie van Visual Studio Code. Het gaat om een extensie voor de programmeertaal Python. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in de Java-extensie voor dezelfde editor.

Visual Studio Code (VS code) is de open source editie van Visual Studio. Deze wordt door steeds meer ontwikkelaars gebruikt. De editor staat bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid en met de ondersteuning van meerdere programmeertalen heeft Visual Studio een grote boost gehad.

De populaire Python for VS Code-extensie is maar liefst 15 miljoen keer geïnstalleerd vanuit de VS Code extension marketplace. Daarmee is het verreweg de populairste extensie. Ook meteen een goede reden voor Microsoft om de ondersteuning van die extensie wat meer aandacht te geven.

Jupyter Notebooks

In de update die nu is uitgebracht zijn maar liefst 59 verbeteringen en bug fixes te vinden. Waaronder de mogelijkheid tot het selecteren van kernels in de Jupyter Notebooks en de prestatie verbeteringen in de Jupyter Notebook Editor.

Jupyter Notebooks zijn wellicht nog niet bij iedereen bekend, maar dit is een populaire tool voor data science specialisten. Zij kunnen hiermee visualisaties programmeren voor databronnen, en de code die ze hiermee schrijven ook direct delen. De ondersteuning van Jupyter Notebooks werd pas in oktober toegevoegd, met onder meer source control beheer, openen van meerdere bestanden en het automatisch aanvullen vna code middels IntelliSense.

Op basis van de ontvangen feedback zijn nu dus de prestaties fors verbeterd. Plus de mogelijkheid om een kernel te selecteren. Volgens Microsoft wordt een Jupyter server twee keer zo snel opgestart en is het aanmaken van een nieuwe Jupyter notebook veel sneller gevonden, evenals het openen van een notebook met veel code.

Microsoft heeft deze resultaten bereikt door een betere caching van kernels en het optimaliseren van de zoekfunctie naar Jupyter.

Java verbeteringen

Tot slot heeft Microsoft ook de ondersteuning van Java verbeterd. Zo is er een nieuw venster ontwikkeld met Call Hierarchy view, waarin alle calls van en naar een functie zijn te vinden. Ook zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in de user interface en is er nu ondersteuing voor Data Breakpoints. Dit zorgt ervoor, mede in combinatie met een nieuwe Java Test Runner extensie, dat een applicatie nog beter kan worden getest. Debuggen wordt eenvoudiger hierdoor.