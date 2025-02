Updates Visual Studio 2022 en C# DevKit lossen hardnekkige bugs op

Microsoft heeft met de versie 17.13 van ontwikkelplatform Visual Studio 2022 en C# DevKit-extensie voor Visual Studio Code (VSC) een aantal hardnekkige bugs weten op te lossen. Daarnaast zijn er ook nieuwe features, zoals integratie met Copilot voor Visual Studio.

In de langverwachte 17.13-update van Visual Studio 2022 heeft Microsoft een bug rondom standaard tekstbestanden opgelost. Veel gebruikers ondervonden een probleem wanneer zij een tekstbestand onbedoeld opsloegen met een zogenoemde byte order mark (BOM). Als UTF-8 opgeslagen bestanden voegden automatisch een BOM-header toe.

Wanneer dit bestand buiten Visual Studio werd gebruikt, kon dit problemen opleveren voor onder andere JSON- en PHP-bestanden. Dit probleem werd in 2017 al voor het eerst gerapporteerd. Workarounds waren mogelijk, maar omslachtig en tijdrovend.

Met de recente update is dit probleem opgelost en is het mogelijk om standaard tekstbestanden te coderen naar UTF-8 zonder een BOM. Ontwikkelaars kunnen nu ook zelf andere standaard encoderingen voor tekstbestanden instellen.

GitHub-accounts en Copilot-integratie

Een andere belangrijke verbetering is dat gebruikers van Visual Studio 2022 nu meerdere GitHub-accounts kunnen gebruiken zonder constant te moeten wisselen en telkens in- en uit te loggen. Dit lost een verzoek uit 2022 op.

Via ‘Add another account’ kunnen ontwikkelaars meerdere GitHub-accounts toevoegen en eenvoudig tussen deze wisselen.

Daarnaast is binnen Visual Studio nu ook Copilot, in het bijzonder GitHub Copilot, geïntegreerd om ontwikkelaars het werk makkelijker te maken. Met deze integratie krijgen zij nu toegang tot ‘AI-enhanced feature search’, die helpt bij het begrijpen van de intentie achter zoekopdrachten en niet alleen zoekt naar exacte termen.

Andere functies binnen de Copilot-integratie zijn onder meer het uitvoeren van bewerkingen op meerdere bestanden via chat en code-referenties voor Copilot-completions, afkomstig uit publieke code repositories.

Naast de update voor Visual Studio 2022 heeft Microsoft ook een nieuwe versie van de C# DevKit-extensie voor VSC uitgebracht. Deze extensie wordt vooral door .NET-ontwikkelaars op andere platforms dan Windows gebruikt.

Belangrijke wijzigingen en verbeteringen zijn onder meer ondersteuning voor workspaces zonder solution-bestanden. Een andere update, die nog in preview is, biedt de mogelijkheid om .NET Aspire-orkestratie aan een project toe te voegen via het VS Code command-palet.

