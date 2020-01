Mendix geeft in Low-Code Manifest toekomstvisie voor development

Low-code-bedrijf Mendix heeft een Low-Code Manifest gepresenteerd, waarin het bedrijf uiteenzet wat de belangrijkste ideeën en principes zijn waar een betrouwbaar low-code platform mee gecreëerd kan worden.

Volgens Mendix hebben relatief weinig organisaties de technische capaciteiten en ontwikkelaars in dienst die nodig zijn om succesvol te kunnen innoveren. Dit laatste is volgens het bedrijf een serieuze zorg van CEO’s. Het Low-Code Manifest geeft aan wat een platform zou moeten kunnen leveren en wat volgens analisten de toekomst is van software-ontwikkeling, om de problemen van organisaties tegemoet te komen.

Vanaf de oprichting van Mendix heeft het bedrijf een serie principes gevolgd die ervoor zorgen dat softwareontwikkeling beter aansluit bij de eisen van bedrijven. Deze principes lijken licht voor de hand liggend, maar het manifest bouwt voort op de traditie van andere manifesten over technologie die formeel de principes van een filosofie of beweging definiëren. Een voorbeeld hiervan is het Agile Manifesto waarvan de principes ondertussen wijdverbreid zijn.

5 principes

Het Low-Code Manifest behandelt vijf basisprincipes voor applicatie-ontwikkeling:

Focus op business impact, met andere woorden, focus op snelle vertaling van werk in succes

Maak gebruik van alle beschikbare denkkracht binnen een organisatie

Agile mindset: Zorg voor kleine teams, ontwikkel voor de cloud, implementeer snel en vaak

Benut bestaande bronnen: gebruik zaken die er al zijn en begin niet standaard met het bouwen van iets nieuws

Verbind alles met elkaar: zorg voor APIs, integraties en nieuwe manieren om toegang te bieden tot data

“Door onze belangrijkste principes te combineren definiëren we een nieuwe manier voor de creatie van software. Hiermee wordt al het aanwezige talent benut zowel vanuit de business als vanuit de kant van IT”, vertelt Johan den Haan, CTO bij Mendix. “De principes bevorderen samenwerking van het begin tot het einde. Ook dragen ze bij aan het realiseren van agile workflows en DevOps om de kracht en functionaliteit van software te bieden met een ongeëvenaarde snelheid, kwaliteit en efficiency.”