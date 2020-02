Boomi kondigt nieuwe ‘Integration Center of Excellence’-dienst aan

Boomi heeft de beschikbaarheid aangekondigd van een nieuwe Integration Center of Excellence (ICoE)-dienst. De dienst moet bedrijven de mogelijkheid geven om best practices, de benodigde richtlijnen en een repository van herbruikbare frameworks in te zetten tijdens het bouwen, onderhouden en beheren van integraties.

Boomi biedt zijn ICoE-service aan als onderdeel van zijn Customer Succes-programma voor organisaties. Dit komt neer op een uitgebreid supportsysteem dat klanten moet helpen om hun doelen als bedrijf te behalen, bij het gebruiken van de integratieoplossingen van het bedrijf.

Flexibel platform

De nieuwe ICoE-service combineert volgens Boomi moderne ontwikkel- en managementmethoden met het Boomi Unified Platform. Een ICoE heeft volgens het bedrijf profijt van een integratieplatform dat flexibel genoeg is om elk integratietype te ondersteunen, ongeacht of er voor een integratie low-code, een API, of zelf-ontwikkelde software wordt gebruikt. Ook zou het volgens Boomi niets moeten uitmaken of het gaat om een verbinding met de cloud, multi-cloud, on-premise, IoT of andere endpoints.

Volgens Boomi moeten organisaties tegenwoordig namelijk inspelen op snel veranderende marktomstandigheden. Een flexibel integratieplatform zoals hierboven beschreven moet organisaties en gebruikers de wendbaarheid geven om die veranderingen bij te houden, om daarmee hun productontwikkeling te verbeteren, productiviteit en innovatie te verhogen en bedrijfsdoelen sneller te realiseren.

“Gebruikmakend van onze ervaring met meer dan tienduizend klanten, heeft Boomi het eerste ICoE model ontwikkeld voor het tijdperk van snelle, gedistribueerde innovatie en AI, IoT, multi-cloud infrastructuren en andere technologieën waar organisaties tegenwoordig afhankelijk van zijn”, zegt Chris Port, Boomi’s Chief Operating Officer (COO).