Android Studio 3.6 verbetert editing, debugging en testing

Android Studio 3.6 is recentelijk uitgebracht. Onder meer view binding en een nieuwe packaging-tool zijn toegevoegd aan de IDE.

Om te voorkomen dat Android-ontwikkelaars tijd verliezen met verkeerde code, heeft het team achter het project het concept van view binding geïntroduceerd in de huidige release. Null pointers en class exceptions moeten tot het verleden behoren in de nieuwe versie, doordat er compile-time safety wordt toegepast als er naar views wordt verwezen in de code.

Dit is mogelijk doordat er binding classes voor elk XML-lay-outbestand worden gegenereerd in een module. Die module kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot een view. Bound views in de binding class gebruiken hun corresponderende type, waardoor incorrecte casting wordt vermeden.

Omdat het vinden van geheugenlekken in een programma een behoorlijke uitdaging kan zijn, heeft de memory profiler van Android Studio nu de mogelijkheid om potentieel lekkende activiteit en fragment instances te detecteren. De functie, waar veel ontwikkelaars om vroegen, kan worden geactiveerd door het juiste selectievakje aan te vinken als er wordt gewekt met een heap dump.

Devs die graag hun build artifacts willen publiceren naar een Apache Maven repository, kunnen dit nu dankzij de nieuw opgenomen ondersteuning voor de Maven Publish Gradle plugin. Verder gebruikt Adroid Studio nu Zipflinger als de standaard packaging tool voor debug builds.

Ook zijn gebruikers van de Kotlin-programmeertaal nu in staat om Android NDK-functies te gebruiken. Hiermee kunnen ze automatische stub-implementatiefuncties voor JNI-declarations te maken en de implementatie te vinden die overeenkomt met een bepaalde JNI-aangifte.

Nieuwe testfuncties

Ook wat betreft testen is er nieuws: Android Emulator is geüpdatet. Dit maakte het voor het Android Studio-team mogelijk om het extended controls menu met een embedded Google Maps UI uit te breiden. De nieuwe toevoeging helpt bij het opslaan en opnieuw verzenden van bepaalde punten als virtuele locaties. Ook helpt het bij het genereren van de route. Daarnaast is er nu (voorlopige) ondersteuning voor meerdere displays, zodat multi-display opstellingen beter kunnen worden getest.

Ten slotte is er nog een functie toegevoegd waarmee ontwikkelaars van Android-apps nu hun ontwerp en code naast elkaar kunnenzien, met een gesplitste weergave. Verdere verbeteringen moeten helpen bij het toepassen van kleurbronnen, onderbroken downloads te hervatten en om APK-bestanden opnieuw te importeren als er een wijziging is geconstateerd.