Android Studio 4.2 maakt upgraden van project eenvoudiger

Google heeft versie 4.2 van Android Studio uitgebracht. Naast nieuwe features, heeft Google een assistent toegevoegd die het eenvoudiger maakt om een bestaand project naar de nieuwste versie over te hevelen.

De belangrijkste verandering in Android Studio 4.2 is de toevoeging van de belangrijke features uit IntelliJ IDEA Community Edition 2020.2, de Java-IDE van JetBrains. Deze features bestaan onder andere uit een bijgewerkte gebruikersinterface voor GitHub pull requests en een gecentraliseerd venster waar eventuele problemen op worden weergegeven.

Safe Args

Een andere nieuwe feature voor ontwikkelaars in Android Studio 4.2 is ondersteuning voor Safe Args, een nieuwe en en aanbevolen manier om data tussen verschillende doelen van een app te laten stromen. Verder zijn de Project Wizard en Module Wizard bijgewerkt met een vernieuwd uiterlijk.

Verbeterde Database Inspector

Om debuggen te vereenvoudigen, komt Google met twee aanpassingen. Zo is de Database Inspector verbeterd met een offlinemodus, waarmee het mogelijk blijft om de database binnen een app te controleren, zelfs nadat een proces zich loskoppelt. Dit moet het eenvoudiger maken om een diagnose te stellen na een crash. Ook houdt de tool nu de querygeschiedenis bij.

Testen op verschillende apparaten

In vroege versies van Android Studio was het mogelijk om een app op meerdere verschillende apparaten tegelijk te testen. Deze functie is nu terug van weggeweest, direct geïntegreerd in het apparaatselectiemenu in Android Studio 4.2. Handig om snel te kunnen zien hoe een app zich op verschillende apparaten gedraagt.

AGP Upgrade Assistant

Android Studio 4.2 is nu beschikbaar om te downloaden vanaf het stable release channel. Een volledig overzicht van alle wijzigingen is te vinden in de blogpost van Google. Omdat het upgraden naar een nieuwe versie van de IDE soms voor problemen kan zorgen, vooral wanneer er nog oude API’s gebruikt worden, heeft Google de AGP Upgrade Assistant uitgebracht. Deze moet helpen bij het updaten naar versie 7.0 van de Android Gradle Plugin.

