Appian kondigt Robotic Process Automation (RPA)-oplossing aan

Appian heeft Appian RPA aangekondigd, waarmee het low-code Automation Platform van het bedrijf wordt uitgebreid met de mogelijkheid om cloud-native Appian software robots in te zetten binnen een geïntegreerde ‘automation stack’.

Appian-automatisering combineert volgens het bedrijf AI, Robotic Process Automation, workflow, beslissingsregels en case management met low-code. Appian RPA biedt Full-Stack Automation, wat effectief workflowbeheer inhoudt; dit omvat mankracht, software robots (bots) en AI. Appian RPA maakt deel uit van de Appian ‘automation stack’ en moet mensen, bots en AI over de bedrijfsprocessen heen combineren. Hierdoor is een gecentraliseerd beheer van alle bedrijfsautomatiseringstechnologieën op één platform mogelijk.

Verder gebruikt Appian RPA governance vanuit het Appian-platform om bots in de hele organisatie centraal te managen, te monitoren en in te zetten op een grotere schaal en met betere prestaties. Appian wil een Automation Center of Excellence ondersteunen door het verzamelen en prioriteren van automatiseringsverzoeken vanuit een hele onderneming. De oplossing werkt op Appian Cloud: cloud-native RPA vereenvoudigt volgens Appian de toegankelijkheid en de adoptie in de gehele onderneming. Ook is er de flexibiliteit om met Windows of Linux te werken, waarmee de kosten voor het gebruik van een geautomatiseerd personeelsbestand kunnen worden geminimaliseerd.

RPA-functies

Specifiek zijn er RPA-functies als intelligente beeldherkenning van objecten op een scherm, waardoor fouten in botacties worden verminderd. Bots kunnen daarnaast op een geplande basis worden ingezet voor gemeenschappelijke back-end processen of kunnen worden aangeroepen door zakelijke gebruikers als dat nodig is voor klantgerichte interacties. Verder zijn er RPA-audit trails die screenshots van robotacties tonen voor controle en rapportage.

