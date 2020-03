Meer securitymogelijkheden in GitLab update 12.9

DevOps-platform Gitlab heeft zondag versie 12.9 uitgebracht waarmee gebruikers meer beveiligingsmogelijkheden krijgen op het platform. Zo kan HashiCorp Vault nu worden geïntegreerd. Hiermee kunnen keys en tokens makkelijker beheerd worden. Ontwikkelaars die al Hashicorp Vault gebruiken, kunnen dit direct integreren in GitLab.

Daarnaast kan met de nieuwe update beter worden gezocht naar kwetsbaarheden. Hierdoor moet het makkelijker worden om meerdere kwetsbaarheden in een keer te vinden en op te lossen. Niet alleen kwetsbaarheden, maar ook het herkennen van inefficiënties in de workflow kunnen nu beter in kaart worden gebracht met Value Stream Analytics.

Geen vaste loops meer

In 12.9 laat GitLab de vaste fases in de DevOps loop los. Ontwikkelaarsteams kunnen nu zelf bepalen hoe hun loop eruitziet en naar inzicht aanpassen aan de eigen manier van werken. De verschillende fases kunnen gedefinieerd worden naar custom Key Performance Indicators (KPI’s).

Tot slot voegt de update een Full Code Quality Report toe aan het platform. Hierin worden alle problemen van een project overzichtelijk in kaart gebracht. Dit moet managers in staat stellen om de kwaliteit beter te bewaren.