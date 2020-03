Eerste release voor Kubernetes in 2020 uitgebracht

De ontwikkelaars van het Kubernetes containerorkestratieplatform hebben deze week de eerste release voor 2020 uitgebracht. Het platform heeft verbeteringen gekregen voor de stabiliteit en nieuwe features die de gebruikservaring verder moeten vergemakkelijken.

In versie 1.18 van Kubernetes is een hoop nieuwe functionaliteit toegevoegd, zowel in beta-versies, als in zogeheten ‘Alpha-versies’en voor stabiliteit. Volgens de ontwikkelaars is de nu uitgebrachte versie een meer compleet product geworden dan alle andere versies bij elkaar. Bovendien moet release 1.18 hierdoor de basis worden van alle opeenvolgende release in de (nabije) toekomst.

Bèta-functionaliteit

Eén van de belangrijkste nu geïntegreerde beta-versies voor functionaliteit, is volgens het ontwikkelteam Topology Manager. Deze tool moet helpen dat de processor- en de device manager van op Kubernetes gebaseerde systemen bronnen individueel toewezen zonder dat beide hierover met elkaar ‘praatten’. In Topology Manager gebeurt dat nu wel, waardoor workloads in omgevingen kunnen draaien die geoptimaliseerd zijn voor latency.

In de release heeft ook de functie Serverside Apply nu zijn ‘tweede’ beta-status gekregen. Hiermee kunnen ontwikkelaars alle velden van alle nieuwe Kubernetes-objecten volgen en beheren. Dit betekent onder meer dat zij kunnen volgen wie veranderingen heeft doorgevoerd in zijn of haar Kubernetes-bronnen en wanneer deze veranderingen precies zijn doorgevoerd.

Windows

Verder is in de laatste versie van het container orkestratieplatform nu standaard ondersteuning voor Windows CSI toegevoegd. Dit moet, aldus de ontwikkelaars van het platform, eindgebruikers met Windows als plezier in de oren klinken. Deze specifieke ondersteuning voor het OS van Microsoft zorgt ervoor dat niet-geprivigileerde of vooraf goedgekeurde containers nu geprivigileerde storage-werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Stabiliteits-eigenschappen

Een belangrijke verbeterde feature voor het stabieler maken van Kubernetes in versie 1.18 is de breed gebruikte command-line tool kubectl. Deze command-line beschikt nu over een debug-functie. Deze functie is toegevoegd op verzoek van veel eindgebruikers.

De kubectl command-line zorgt ervoor dat een tijdelijke clone-container wordt gecreëerd die naast de productie-containers draait. Op deze manier kan een Kubernetes pod binnen de cluster eenvoudig van bugs worden ontdaan. De command-line kan daarnaast ook worden gebruikt door de console om interactieve probleemoplossing mogelijk te maken, aldus de ontwikkelaars.

Beschikbaarheid

Versie 1.18 van Kubernetes kan nu worden gedownload via GitHub.