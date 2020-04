Managed Apps van Canonical stroomlijnt cloudbeheer Ubuntu

Canonical komt met de nieuwe service Managed Apps voor klanten. Het moederbedrijf van Linux Ubuntu wil hiermee het beheer van cloudapplicaties versimpelen. De nieuwe infrastructuur moet voor zowel ontwikkelaars als eindgebruikers veel voordelen bieden.

Via Managed Apps gaat Canonical in eerste instantie de tien meestgebruikte open source apps voor Ubuntu aanbieden. Hierdoor hoeven ondernemingen geen aparte contracten af te sluiten met verschillende leveranciers. Dit kan nu allemaal direct via Managed Apps geregeld worden.

Bij de lancering van de nieuwe service worden onder andere MySQL, InfluxDB, MongoDB en PostgreSQL ondersteund. Verder komen ook Open Source Mano, Kafka en ElasticSearch naar de dienst. Via Managed Services kunnen deze cloud databases uitgerold worden en beheerd worden.

Gebruikers moeten voor hun klanten on-demand kunnen opschalen, beveiligingsupdates kunnen uitrollen en live kunnen monitoren. Dit beheer en onderhoud is gestroomlijnd voor DevOps teams. Volgens Canonical kan hierdoor een een hogere kwaliteit van diensten gewaarborgd worden, want veel dagelijkse onderhoudsklussen worden versneld of vallen helemaal weg.