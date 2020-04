Minister De Jonge stelt team samen om corona-app te bouwen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat zelf een corona-app laten bouwen om GGD’ers te ondersteunen. Dat schrijft hij in een Kamerbrief. Over een maand wil De Jonge een besluit nemen over de validiteit van zo’n corona-app.

De GGD’s hebben te horen gekregen van De Jonge dat ze een plan van “epidemiologische” eisen moeten opstellen. Het RIVM, virologen en epidemiologen helpen daaraan mee. De app is bedoeld om te helpen bij het sneller opsporen van mensen die contact hebben gehad met iemand met het coronavirus. Ook als het virus pas later bij die persoon is vastgesteld. Mensen die contact hebben gehad met andere geïnfecteerde mensen hebben een vergrote kans om zelf mogelijk ook besmet te zijn.

De Jonge wil een team samenstellen ‘met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie.’ De afgelopen weken is er wereldwijd kritiek geweest op corona-applicaties in veel verschillende landen. Zo waren er grote vragen over de privacy van de gebruiker en wat voor informatie zulke apps opslaan. De Jonge wil met de toekomstige corona-app volledig transparant zijn. “Vorige week in het debat meldde ik u dat ik openbare broncode eis. Ik heb besloten nog een stap verder te gaan. Het team dat aan het werk zal gaan krijgt de opdracht mee om alle oplossingen die ze maken open source te doen zijn”, zegt De Jonge in een kamerbrief.

Grondig onderzoek naar de implicaties van een corona-app

Er komt ook een nieuwe taskforce van wetenschappers die onderzoekt of de app ongewenst maatschappelijk gedrag kan veroorzaken. Het zou zomaar kunnen dat mensen zich risicovoller gaan gedragen wanneer ze zich veilig wanen door de app. Ook gaat de taskforce onderzoeken of werkgevers of bedrijven hun werknemers of klanten gaan verplichten de app te installeren. De Jonge wil dan misschien ook een wettelijk verbod instellen om zulke misstanden tegen te gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens, het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden bij elk aspect van het proces betrokken. De app wordt volgens De Jonge ook getoetst op de gevolgen voor de nationale veiligheid en de grondrechten van de burgers, net als de begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen.

Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor artsen om op afstand contact te kunnen houden met patiënten en zo hun gezondheid op een veilige manier in de gaten kunnen houden. In de toekomst zullen er steeds meer mensen getest worden. Een ‘zorg op afstand-toepassing’ moet de werkdruk van artsen en GGD verlichten.

Afgelopen weekend was er nog een zogenaamde Appathon gehouden waar verschillende partijen hun demo’s voor de corona-app konden tonen. Geen van deze zeven apps bleek aan de eisen te voldoen.

