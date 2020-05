Minister wil eind mei proof-of-concept van corona-app

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil eind deze maand een proof-of-concept hebben van de corona-app voor contactonderzoek. Dat heeft de minister laten weten tijdens de persconferentie over coronamaatregelen.

In eerste instantie zou de app voor het doen van contactonderzoek al begin mei uitgerold moeten worden, maar na een intensieve selectie bleken de overgebleven zeven kandidaten nog onvoldoende te bieden te hebben. Vraagstukken over de privacy van gebruikers vanwege het verzamelen van locatiegegevens was slechts één van de voornaamste haken en ogen.

De deadline die De Jonge nu heeft gesteld, is om eind mei een proof-of-concept te hebben, waarna vervolgens kan worden overgegaan tot het daadwerkelijk afronden van development en uitrollen. Een deadline voor laatstgenoemde gaf de minister nog niet.

Volgens De Jonge zal de app enkel worden gebruikt als tool om mensen die in contact zijn gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus, te contacteren om vervolgens een test af te kunnen nemen. De applicatie is volgens De Jonge dan ook geen vereiste om toekomstige versoepelingen van de bestaande coronamaatregelen te realiseren.

Tip: Overheid moet opnieuw beginnen met corona-apps, publieke opinie op het spel