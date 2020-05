AWS en Red Hat werken nauwer samen met Amazon Red Hat OpenShift

AWS en Red Hat gaan hun banden verder verstevigen met de release van Amazon Red Hat OpenShift. Met deze dedicated-versie van de Kubernetes-distributie kunnen AWS- klanten eenvoudiger applicaties bouwen en uitrollen in de public cloud-omgeving.

Concreet biedt de oplossing AWS-klanten de mogelijkheid met bestaande tools en API’s via de Red Hat OpenShift Kubernetes-distributie eenvoudiger uit containers bestaande applicaties te bouwen en deze uit te rollen binnen de public cloud-omgeving.

Met de oplossing wordt het vooral, zo geven AWS en Red Hat aan, mogelijk om Red Hat OpenShift-clusters te lanceren met een met AWS geïntegreerde gebruikservaring. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelaars en beheerders een betere public cloud-ervaring krijgen voor het creëren van clusters en het beheer van deze clusters.

Integratie met AWS cloud-native diensten

Daarnaast integreert deze versie van Red Hat OpenShift direct met meer dan 170 bestaande cloud-native diensten van AWS. Denk hierbij aan diensten die de flexibiliteit, innovatie en de schaalbaarheid van IT-diensten moeten verbeteren. Dit is vooral functionaliteit als compute, storage, networking, databases, analytics en machine learning. Al deze mogelijkheden zijn direct vanuit AWS Red Hat OpenShift via een enkele beheerconsole toegankelijk en beheersbaar.

Verder biedt de oplossing AWS-functionaliteit als de AWS Console, listing, een on-demand per uur gebaseerd afrekenmodel, een enkele factuur voor AWS deployments en ondersteuning vanuit AWS.

Stap naar de hybrid cloud

Beide partijen zien AWS Red Hat OpenShift als de mogelijkheid voor bedrijven om te beginnen met het uitrollen van cloud-native systemen. Het levert bedrijven onder meer enterprise-grade security, meer flexibiliteit en betere prestaties op, terwijl de kosten worden beperkt. Daarnaast vormt de nu uitgebrachte gezamenlijke oplossing ook onderdeel van een duidelijke stap naar de hybrid cloud.

Met AWS Red Hat OpenShift krijgen zij de Kubernetes-tool in handen die zij nu al in on premise-omgevingen gebruiken, maar de mogelijkheid biedt -wanneer bedrijven dat willen- eenvoudig en snel workloads naar de AWS public cloud te brengen.

Eerdere public cloudversies Red Hat OpenShift

De nu uitgebrachte versie van Red Hat OpenShift is niet de eerste dedicated versie voor een public cloud-omgeving. Vorig jaar verscheen namelijk Azure Red Hat OpenShift voor de public cloud-omgeving van Microsoft.

Amazon Red Hat OpenShift wordt nu voorbereid voor een eerste toegang en een binnenkort uit te brengen tech preview. De algemene beschikbaarheid van deze dedicated Red Hat OpenShift-versie wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. Klanten die nu al Red Hat OpenShift op AWS willen gebruiken, kunnen kiezen uit Red Hat OpenShift Container Platform en Red Hat OpenShift Dedicated.

